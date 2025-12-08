Ricardo Arjona en Costa Rica: ¿Cuándo salen las entradas a la venta y cuánto costarán?

El guatemalteco Ricardo Arjona regresará a Costa Rica con un concierto que quedará apenas para festejar el Día de la Madre.

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona regresa a Costa Rica en concierto para festejar su último disco titulado Seco.

La confirmación la hizo la productora One Entertainment, agregando que el intérprete de Mujeres volverá a nuestro país el 14 de agosto del 2026, fecha especial para festejar a las mamás costarricenses. La presentación será en el Estadio Nacional, en La Sabana.

“Este esfuerzo de One Entertainment para traer al país el show de este gran artista, garantiza a sus fans un espectáculo excepcional, que reunirá lo mejor de su carrera con una puesta en escena diseñada para emocionar, recordar y celebrar”, explicó la productora en un comunicado de prensa.

Según la información compartida a medios de comunicación, el recital será un recuento completo de la carrera de Arjona. El artista hará un repaso por sus grandes éxitos y los momentos más memorables de su trayectoria musical -que ya supera los 30 años- y de su material más reciente.

Entradas a la venta para el concierto de Ricardo Arjona

De acuerdo con One, las entradas para el concierto de Ricardo Arjona estarán a la venta en el sitio eticket.cr a partir de este miércoles 10 de diciembre. La venta se hará de la siguiente manera:

Los clientes de las tarjetas Amex podrán comprar los boletos los días 10, 11 y 12 de diciembre.

La preventa para los tarjetahabientes de BAC podrán adquirir los tiquetes los días 13, 14 y 15 de diciembre.

A partir del 16 de diciembre la compra estará habilitada para cualquier tipo de tarjeta.

Los precios y localidades son: