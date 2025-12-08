Ricardo Arjona en Costa Rica: ¿Cuándo salen las entradas a la venta y cuánto costarán?

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona regresa a Costa Rica en concierto para festejar su último disco titulado Seco.
La confirmación la hizo la productora One Entertainment, agregando que el intérprete de Mujeres volverá a nuestro país el 14 de agosto del 2026, fecha especial para festejar a las mamás costarricenses. La presentación será en el Estadio Nacional, en La Sabana.
“Este esfuerzo de One Entertainment para traer al país el show de este gran artista, garantiza a sus fans un espectáculo excepcional, que reunirá lo mejor de su carrera con una puesta en escena diseñada para emocionar, recordar y celebrar”, explicó la productora en un comunicado de prensa.
Según la información compartida a medios de comunicación, el recital será un recuento completo de la carrera de Arjona. El artista hará un repaso por sus grandes éxitos y los momentos más memorables de su trayectoria musical -que ya supera los 30 años- y de su material más reciente.
Entradas a la venta para el concierto de Ricardo Arjona
De acuerdo con One, las entradas para el concierto de Ricardo Arjona estarán a la venta en el sitio eticket.cr a partir de este miércoles 10 de diciembre. La venta se hará de la siguiente manera:
- Los clientes de las tarjetas Amex podrán comprar los boletos los días 10, 11 y 12 de diciembre.
- La preventa para los tarjetahabientes de BAC podrán adquirir los tiquetes los días 13, 14 y 15 de diciembre.
- A partir del 16 de diciembre la compra estará habilitada para cualquier tipo de tarjeta.
Los precios y localidades son:
- Gramilla: 34.500.
- Sombra numerada: 44.000.
- Balcón numerado: 54.500.
- Platea numerada: 64.500.
- Preferencial numerada: 79.500.
- VIP numerado: 109.500.
- BAC numerado: 119.500.
- Seco numerado: 134.500.