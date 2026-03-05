Atención ARMY: fans de dos países de Latinoamérica pueden ganar viaje a Corea para ver el ‘comeback’ de BTS con Netflix

Netflix lanzó un concurso para fans de BTS que permitirá ganar viajes a Corea del Sur para ver su comeback en marzo de 2026. La promoción solo aplica para México y Colombia.

Los fans de BTS tendrán la posibilidad de viajar a Corea del Sur para asistir a una presentación especial del regreso musical del grupo. Netflix anunció una campaña que premiará a seguidores con un viaje a Seúl para ver el esperado comeback de la banda.

La iniciativa se llama Fan experience BTS X Netflix. La convocatoria abrió el 5 de marzo de 2026 y se realiza a través de TikTok. Sin embargo, la promoción es exclusiva para residentes mayores de edad de México y Colombia.

El premio incluye pasajes aéreos, hospedaje y acceso al evento de BTS programado para el 21 de marzo de 2026 en Seúl.

Cómo participar en el concurso de BTS y Netflix

Para participar, los interesados deben publicar un video en TikTok entre el 5 y el 8 de marzo de 2026. El contenido debe mostrar su admiración por BTS.

Los participantes pueden usar elementos como:

fanarts

coreografías

canciones

maquillaje

colecciones de mercancía

cualquier expresión creativa inspirada en el grupo

El video también debe mencionar o mostrar las palabras “Netflix”, “BTS” y “Corea”.

Además, los participantes deben explicar siete razones por las que merecen viajar a Corea para asistir a la presentación del grupo.

Diferencias en la participación por país

La mecánica cambia según el país.

En México, el video debe incluir dos participantes mayores de 18 años. Ambos deben aparecer en el video. La publicación debe usar el hashtag #BTSNetflixMX.

En Colombia, la participación es individual. Cada video debe llevar el hashtag #BTSNetflixCOL.

En ambos casos, los perfiles deben ser públicos y la organización evaluará creatividad y originalidad.

Qué incluye el premio del concurso

El incentivo consiste en un viaje a Seúl para asistir a la presentación de BTS.

Para México, se elegirán tres videos ganadores. Cada uno recibirá un viaje para dos personas.

Para Colombia, se elegirán tres ganadores individuales.

El premio incluye:

pasaje aéreo ida y vuelta en clase económica

salida el 16 de marzo de 2026

regreso el 22 de marzo de 2026

alojamiento en hotel

trámite de K-ETA

acceso a la presentación de BTS el 21 de marzo de 2026

Los gastos personales, equipaje adicional u otros costos no incluidos deberán ser cubiertos por los ganadores.

Fechas clave del concurso

La convocatoria cierra el 8 de marzo de 2026 a las 23:59 en cada país. Netflix anunciará a los ganadores el 10 de marzo de 2026 mediante mensaje directo en TikTok.

Los participantes deben tener pasaporte vigente con al menos seis meses de validez y cumplir los requisitos migratorios para viajar a Corea del Sur.

También deben garantizar que el video sea una creación original. El uso de inteligencia artificial está prohibido en las publicaciones del concurso.