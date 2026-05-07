Astro de ‘Stranger Things’ revela el secreto detrás de su inusual relación de 8 años en Hollywood

El actor estadounidense Gaten Matarazzo y la actriz Elizabeth Yu llegaron juntos a la proyección especial de la serie 'Stranger Things 5', realizada el 13 de noviembre de 2025 en Leicester Square, Londres.

Gaten Matarazzo, reconocido por interpretar a Dustin Henderson en Stranger Things, habló sobre la relación que mantiene desde hace ocho años con la actriz Elizabeth Yu. El actor dio detalles durante una reciente participación en el programa Dear Chelsea, conducido por Chelsea Handler.

La historia llamó la atención por la duración del noviazgo. Ambos tienen 23 años y sostienen la relación desde la adolescencia. En Hollywood, las relaciones largas entre jóvenes estrellas suelen enfrentar presión mediática, agendas exigentes y constantes viajes por trabajo.

Durante la conversación, Chelsea Handler expresó sorpresa por la estabilidad de la pareja. La presentadora calificó como poco común que un romance iniciado a tan corta edad se mantenga durante tanto tiempo en la industria del entretenimiento.

Ante eso, Matarazzo respondió que una de las claves fue aprender a fortalecer la relación pese a la distancia. El actor explicó que esa dinámica apareció desde el inicio del noviazgo, ya que ambos desarrollaban sus carreras en la actuación.

Elizabeth Yu ganó notoriedad recientemente por proyectos como Secretos de un escándalo (2023) y Avatar: El último maestro del aire (2024).

El actor señaló que gran parte de sus trabajos implica salir constantemente de la ciudad para grabaciones y promociones. Sin embargo, destacó que la comunicación entre ambos siempre funcionó de manera positiva.

Matarazzo también comentó que muchas relaciones a distancia terminan deteriorándose por la dificultad de no compartir el mismo espacio físico. Aun así, indicó que la relación logró mantenerse estable porque ambos conservan la misma base de residencia y siempre regresan al mismo lugar después de trabajar.

Aunque la pareja no vive junta, sí reside cerca y aprovecha el tiempo libre entre compromisos profesionales para compartir.

El romance comenzó poco después del estreno de la segunda temporada de Stranger Things. En ese momento, Elizabeth Yu empezaba a realizar audiciones para abrirse camino en Hollywood.

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