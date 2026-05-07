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Astro de ‘Stranger Things’ revela el secreto detrás de su inusual relación de 8 años en Hollywood

El actor explicó cómo la distancia y las exigencias de la industria no afectaron su relación con Elizabeth Yu

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Por O Globo / Brasil / GDA
El actor estadounidense Gaten Matarazzo y la actriz Elizabeth Yu llegaron juntos a la proyección especial de la serie 'Stranger Things 5', realizada el 13 de noviembre de 2025 en Leicester Square, Londres.
El actor estadounidense Gaten Matarazzo y la actriz Elizabeth Yu llegaron juntos a la proyección especial de la serie 'Stranger Things 5', realizada el 13 de noviembre de 2025 en Leicester Square, Londres. (TOBY SHEPHEARD/AFP)







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