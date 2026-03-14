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Así se prepara Tía Florita para cumplir sus 99 años este mes

La chef costarricense Tía Florita se alista para celebrar su cumpleaños

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Por Silvia Ureña Corrales
Tía Florita visitó un estudio de belleza para renovar su imagen antes de celebrar sus 99 años este mes en Costa Rica. (Cortesía de Tía Florita.)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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