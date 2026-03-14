Así se prepara Tía Florita para cumplir sus 99 años este mes

Tía Florita visitó un estudio de belleza para renovar su imagen antes de celebrar sus 99 años este mes en Costa Rica.

A pocos días de su cumpleaños número 99, la reconocida cocinera costarricense Flora Sobrado, conocida como Tía Florita, se prepara para la celebración de un nuevo año de vida este 23 de marzo.

JK Studio publicó en sus redes sociales que la chef recibió una perfilación de rostro realizada con maquillaje, que incluyó trabajo en cejas, tonos cálidos en los ojos y definición de contorno y mandíbula.

En el área de cabello, el equipo aplicó tinte, highlights y el corte clásico que la chef ha mantenido en distintas apariciones públicas y televisivas a lo largo de los años.

Según el estudio, el proceso concluyó con la chef satisfecha con el resultado final, en una jornada enfocada en su imagen para la celebración de casi un siglo de vida.

“Verla sonreír al final del proceso fue lo más lindo. Nos llena de orgullo haber sido parte de su preparación para celebrar casi un siglo de vida. Gracias, Tía Florita, por confiar en nosotros. ¡Está hermosa y lista para su gran celebración!”, señaló la publicación en Instagram.

Tía Florita, nació en Liberia, Guanacaste y en la década de 1970 hizo su primera aparición en la televisión nacional, donde enseñó a preparar sopa de albóndigas.

Su trayectoria en televisión comenzó en Canal 11. Luego pasó a Canal 7, donde mantuvo su programa durante 26 años. Posteriormente continuó con su espacio en Canal 33.

A lo largo de su carrera también publicó 16 libros de cocina. Su trabajo incluye además miles de recetas creadas y preparadas durante décadas de enseñanza culinaria en medios de comunicación y publicaciones gastronómicas.