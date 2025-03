Tía Florita cumple 98 años: ‘Estoy muy bien de salud y mi cabecilla está perfectamente’

“Estoy muy bien de salud y mi cabecilla está perfectamente. Ando para arriba y para abajo, es decir, todo está muy bien”, así resumió Tía Florita su vida actual y el estado en que llega a los 98 años, que celebrará este domingo 23 de marzo en compañía de su familia y seres queridos.

Flora Sobrado ha sido, a lo largo de 50 años de trayectoria en la cocina y en la televisión costarricense, una de las figuras más representativas de la cultura nacional. Es querida por muchos y ella, con amabilidad y carisma, también responde a ese cariño de su público.

En los años 70, a sus 48 años, comenzó a ganarse ese aprecio. Su primera receta en la pantalla chica costarricense fue una sopa de albóndigas que cocinó en un programa transmitido por canal 11. En aquel entonces afirmó que empezó con una receta fácil para no asustar a la gente.

En entrevista con La Nación, a propósito del festejo de su cumpleaños 98, la cocinera afirmó que está muy agradecida “con el Espíritu Santo” por su buena salud. “Fijate que me conservo muy bien”, dijo entre risas, con esa voz potente y a la vez dulce que la ha identificado por tantos años.

Contó que sus nietos, junto con otros familiares y amigos, han planeado para ella un día muy especial. Incluso mencionó que hay tantos planes que no sabe cómo cumplirá con todos. Eso sí, lo que tiene muy claro es que estrenará una mudada, se maquillará y se peinará muy elegante, como siempre ha sido su costumbre.

Será una celebración íntima, con sus personas más cercanas, porque no podría invitar a todos los que quieren festejar con ella. “Tendría que alquilar el Estadio Nacional. Si solo con los nietos y la familia ya es un despelote, imaginate, no se puede”, dijo entre carcajadas.

Estos son el título y las fotografías de cuando Tía Florita se graduó como instructora gastronómica. (Archivo)

Algo que Tía Florita tiene muy claro para este domingo de cumpleaños es que se dejará consentir y no entrará a la cocina a preparar alguno de sus famosos platillos. Sus nietos no se lo permitirán; le dijeron que ellos se encargarán de todo para hacerla sentir muy querida.

“Yo los voy a dejar que me chineen”, agregó.

Agradecida y con buena salud, así llega Tía Florita a los 98 años

Tía Florita guarda entre sus recuerdos las fotos de cuando empezó su carrera como chef. (Archivo)

“Me siento muy bien, mi cuerpo está muy bien. Solo una rodilla me duele un poco, pero eso es apenas un detalle. Yo me pregunto cómo es posible que solo sea eso a esta edad”, reflexionó la cocinera.

Reitera Tía Florita que lidia con algunas “cositas de la vejez que llegan”, pero nada de qué preocuparse.

—¿Quiere un regalo especial en este cumpleaños?

—Ay, no, no, no. Nada material. Más que todo, lo que siempre pido es más salud, más de la que tengo. Pido que vivamos todos felices en la familia, que todo sea bonito y felicidad. Pido que todo el mundo se lleve bien.

“Por dicha que Dios me ha premiado. Problemas grandes no tengo, gracias a Dios”.

La figura de la televisión nacional afirmó que todas las celebraciones de sus cumpleaños las guarda con mucho cariño en su corazón. Para ella, todos han sido especiales, precisamente porque siempre ha estado acompañada por sus seres queridos.

“Estoy muy agradecida. Todo lo que me sucede es obra del Espíritu Santo. Estoy aquí, completa, caminando, corriendo, hablando y hasta estoy grabando”, agregó la chef, quien, sí, se mantiene muy activa en sus redes sociales, brindando contenido de calidad a quienes llama “Mi batallón de cariño”.

“Son mis seguidores y seguidoras, son mi batallón de amigos, que amo y que sé que me aman. Esta es mi oportunidad de agradecerles por todo lo que me han dado en la vida. Yo ya no sé qué hacer con ellos porque me dan mucho, me dan mucho amor por todos lados donde voy”, manifestó.