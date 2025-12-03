Así se negoció el millonario alquiler del príncipe William y Kate Middleton para vivir en su nueva mansión

William y Kate firmaron un contrato de arrendamiento por Forest Lodge por 20 años, con condiciones fijadas por tasadores independientes.

Documentos filtrados revelaron las condiciones del contrato de alquiler que firmaron el príncipe William y la princesa Kate Middleton para residir con sus hijos en una mansión ubicada dentro del terreno del Palacio de Windsor. La familia se mudó a esta propiedad, llamada Forest Lodge, en octubre anterior.

El inmueble cuenta con ocho habitaciones, seis baños, salón de fiestas y una cancha de tenis. Está ubicado en un sector privado del Palacio de Windsor y desde hace un año es la nueva residencia de los príncipes de Gales y sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

El diario británico Daily Express accedió a documentos filtrados que detallan las condiciones del acuerdo de arrendamiento entre el primogénito del rey Carlos III y el Estado británico. El contrato, firmado el 5 de julio de 2025, tiene una vigencia de 20 años.

Según el medio inglés, el contrato corresponde a un alquiler de mercado, sin los beneficios que otros miembros de la realeza obtuvieron en generaciones pasadas.

El caso fue comparado con el del ex príncipe Andrew, quien ocupó el Royal Lodge –también ubicado en Windsor– desde 2003. En ese momento, aceptó pagar una remodelación cercana a ocho millones de libras, a cambio de habitar el lugar sin costo hasta 2078. Sin embargo, luego de los escándalos relacionados con el empresario Jeffrey Epstein, tuvo que abandonar la residencia. Se especula que podría mudarse a Sandringham, otra propiedad de la familia real.

En el contrato firmado por William y Kate, agentes inmobiliarios independientes de firmas británicas evaluaron la propiedad para definir el valor del alquiler. Los príncipes recibieron apoyo legal privado para negociar los términos del acuerdo con los representantes de la Corona.

Los documentos indican que la asesoría legal del Estado británico incluyó a las firmas Savills y Hamptons, responsables de evaluar el precio del alquiler, mientras que el bufete Knight Frank representó los intereses del príncipe y la princesa de Gales.

El contrato incluye cláusulas estándar sobre responsabilidades de reparación tanto del arrendador como del arrendatario. De esta manera, se oficializó un alquiler por 20 años bajo condiciones similares a las que enfrenta cualquier ciudadano británico dentro del mercado inmobiliario.

William es el primero en la línea de sucesión al trono. Le siguen sus hijos George, de 12 años, Charlotte, de 10, y Louis, de 7. El quinto lugar lo ocupa su hermano, el príncipe Harry, quien renunció a sus funciones oficiales dentro de la realeza en enero de 2020.

