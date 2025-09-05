Así se narró en México el video de joven que neutralizó a delincuente con una llave tipo jujitsu

La joven de Pérez Zeledón que hace unos días neutralizó a un asaltante con una llave de artes marciales, se convirtió en noticia viral, tanto que llegó a un medio de comunicación mexicano que, de manera curiosa y llamativa, narró el encuentro entre la muchacha y el sujeto.

Sol Vargas, la protagonista del hecho y del video que se popularizó en redes, comentó que ella nunca ha practicado ningún arte marcial, así que lo que hizo fue por puro instinto de supervivencia.

Ella, al salir del trabajo, pasó a un local de comida a comprar alimentos, cuando se percató de que el hombre le arrebató la cartera. La joven reaccionó de manera valiente e inesperada, lo tomó por el cuello, luego le aplicó una llave al cuello con sus piernas y evitó el asalto.

Tan popular se hizo la historia que el medio Azteca Noticias presentó el video como una de sus noticias. A continuación se lo mostramos.