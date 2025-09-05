Viva

Así se narró en México el video de joven que neutralizó a delincuente con una llave tipo jujitsu

El video de la oriunda de Pérez Zeledón fue replicado de manera muy llamativa en un canal azteca

Por Jessica Rojas Ch.
Sol Vargas neutralizó a un asaltante en un restaurante de Pérez Zeledón
Sol Vargas neutralizó a un asaltante en un restaurante de Pérez Zeledón. (Reproducción/Reproducción)







Sol VargasPérez ZeledónAsalto
