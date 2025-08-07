Viva

Así luce hoy Bruce, el niño de la torta en ‘Matilda’: su cambio físico y nueva carrera sorprenden

Comenzó en el cine con apenas 12 años, pero eligió un camino profesional completamente diferente al que muchos esperaban

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El actor que interpretó a Bruce Bolaños en Matilda sorprendió con su nuevo aspecto físico y su actual carrera.
El actor que interpretó a Bruce Bolaños en Matilda sorprendió con su nuevo aspecto físico y su actual carrera. (La Nación Argentina /La Nación Argentina)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMatildaBruceJimmy Karz
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.