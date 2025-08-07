Así luce hoy Bruce, el niño de la torta en ‘Matilda’: su cambio físico y nueva carrera sorprenden

El actor que interpretó a Bruce Bolaños en Matilda sorprendió con su nuevo aspecto físico y su actual carrera.

Una de las escenas más memorables del cine infantil de los años 90 mostró a un niño devorando una torta gigante de chocolate mientras sus compañeros lo alentaban al grito de “Bruce, Bruce, Bruce”.

Esa secuencia de Matilda convirtió al actor Jimmy Karz en un rostro conocido. En ese momento, tenía apenas 12 años.

El personaje, Bruce Bolaños, fue castigado por la directora Tronchatoro luego de comer un pedazo de pastel sin permiso. Su rostro redondo, las pecas y una expresión pícara resultaron clave para interpretar el papel que lo hizo famoso.

Karz participó en otras producciones, como un episodio de la serie ER Emergencias y un pequeño papel en la cinta La mejor de mis bodas (1998), protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore. En 2013 asistió al reencuentro del elenco de Matilda, pero después optó por abandonar definitivamente el mundo del cine.

El niño de la icónica escena del pastel en Matilda cambió su vida por completo y hoy trabaja como médico en Estados Unidos. (La Nación Argentina /La Nación Argentina)

Años más tarde, tras concluir sus estudios universitarios, realizó trabajos de jardinería comunitaria, experiencia que lo llevó a interesarse por la ciencia. Decidió volver a la universidad para estudiar bioquímica, lo que posteriormente lo motivó a especializarse en medicina osteopática.

En 2017 se graduó del Philadelphia College of Osteopathic Medicine y actualmente trabaja como médico.

No obstante, lo que recientemente captó la atención fue una imagen publicada por la cuenta The City Celebs, especializada en celebridades. En la fotografía, Karz aparece con un aspecto muy distinto al de su infancia: más delgado, con el rostro alargado y un estilo más maduro, muy alejado del niño que millones de personas recuerdan por la escena del pastel.

