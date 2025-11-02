Así luce actualmente el actor que interpretó al niño de ‘Chucky’

Alex Vincent interpretó a Andy Barclay, el niño que se convierte en la principal víctima de Chucky.

Alex Vincent, aquel niño que con su rostro inocente marcó a toda una generación de fanáticos del cine de terror gracias a su papel en Chucky, ha dejado atrás los rasgos infantiles que lo hicieron inolvidable.

A sus 44 años, el actor continúa dando vida a Andy Barclay, el pequeño víctima del diabólico muñeco que, ahora adulto, lucha por cobrar venganza tras años de pesadillas.

Era 1988 cuando Vincent, con tan solo seis años, obtuvo el papel que lo lanzaría a la fama. En la historia, Andy vive junto a su madre, Karen Barclay, quien intenta sobreponerse a la reciente pérdida de su esposo.

Ella busca cumplir los anhelos de cumpleaños de su hijo; él, por su parte, solo desea un muñeco Good Guy, sin imaginar el terror que está por desatarse.

LEA MÁS: Murió actor de ‘El príncipe del rap’, a los 42 años

De las 12 películas que se estrenaron la misma semana que Chucky, la cinta protagonizada por Vincent lideró la taquilla entre 1.377 salas, gracias a su propuesta innovadora dentro del género de terror.

La interpretación del pequeño actor fue ampliamente aclamada, ya que logró transmitir con autenticidad el miedo que un niño podría sentir ante sucesos sobrenaturales.

Tras el éxito del filme, Vincent regresó a la franquicia en la segunda entrega, cuando tenía apenas 10 años.

Posteriormente, participó en otras producciones ajenas al terror, pero para la tercera cinta, los productores decidieron reemplazarlo, una decisión que el actor ha reconocido lo marcó profundamente.

Esa experiencia lo llevó a alejarse temporalmente de la actuación, buscando nuevos rumbos profesionales. Sin embargo, su vínculo con la saga nunca se rompió.

En 2013, a los 32 años, reapareció en la escena poscréditos de La maldición de Chucky, retomando el papel que lo convirtió en ícono del horror.

Alex Vincent retomó el papel de Andy Barclay en su adultez, participando en entregas recientes de la saga 'Chucky', como 'La maldición de Chucky', 'El culto de Chucky' y en la serie televisiva, donde interpreta al personaje ya adulto enfrentando nuevamente al muñeco diabólico. (Tomada de redes sociales)

Años más tarde, cuando se anunció la producción de la serie inspirada en Chucky, los fanáticos celebraron el regreso de Alex Vincent, quien volvió a interpretar a Andy Barclay, ahora transformado en un adulto decidido a enfrentarse a su atormentador de la infancia.

Actualmente, el actor comparte en redes sociales imágenes de su trabajo en la serie, que tras tres temporadas fue cancelada en setiembre de 2024.

Pese a ello, Vincent mantiene un fuerte compromiso con el género de terror y un cariño inquebrantable hacia el personaje que lo hizo famoso.

Con frecuencia participa en convenciones, donde numerosos seguidores se fotografían con él y le expresan su admiración por haber dado vida a uno de los protagonistas más recordados del cine de terror moderno.