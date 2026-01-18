Así como en Costa Rica, otros países también tienen coloridas y alegres fiestas enero: vea cómo son sus celebraciones
Fiestas populares, rituales sagrados y danzas ancestrales muestran cómo, al igual que en Costa Rica, comunidades de todo el mundo reciben enero con fe, gratitud y alegría para dar inicio a un nuevo ciclo
Así como en Costa Rica enero se vive entre rezos, fiestas populares y tradiciones llenas de historia, en otros rincones del mundo este mes también se celebra con gran fuerza espiritual y festiva, marcando el inicio de nuevos ciclos.
Desde rituales silenciosos a la orilla de ríos sagrados hasta desfiles llenos de música y color, las primeras semanas del año se convierten en un escenario donde la fe, la gratitud y la identidad cultural se hacen visibles en las calles.
En esta fotogalería podrá ver cómo comunidades de países lejanos reciben el año con sus propias costumbres: baños rituales en la India, danzas devocionales en honor al Santo Niño en Asia, fiestas ancestrales en aldeas europeas y celebraciones indígenas que agradecen a la naturaleza y a la tierra.
Cada imagen muestra que, aunque las tradiciones cambien de idioma y de paisaje, el deseo de comenzar el año con esperanza y celebración es un sentimiento tan universal como cercano.
Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.
