Así como en Costa Rica, otros países también tienen coloridas y alegres fiestas enero: vea cómo son sus celebraciones

Así como en Costa Rica enero se vive entre rezos, fiestas populares y tradiciones llenas de historia, en otros rincones del mundo este mes también se celebra con gran fuerza espiritual y festiva, marcando el inicio de nuevos ciclos.

Desde rituales silenciosos a la orilla de ríos sagrados hasta desfiles llenos de música y color, las primeras semanas del año se convierten en un escenario donde la fe, la gratitud y la identidad cultural se hacen visibles en las calles.​

En esta fotogalería podrá ver cómo comunidades de países lejanos reciben el año con sus propias costumbres: baños rituales en la India, danzas devocionales en honor al Santo Niño en Asia, fiestas ancestrales en aldeas europeas y celebraciones indígenas que agradecen a la naturaleza y a la tierra.

Cada imagen muestra que, aunque las tradiciones cambien de idioma y de paisaje, el deseo de comenzar el año con esperanza y celebración es un sentimiento tan universal como cercano.

Jallikattu es un antiguo festival de doma de toros que se celebra cada enero en el estado de Tamil Nadu, en la India, como parte de las festividades de la cosecha y del año nuevo. (R. SATISH BABU)

Un miembro disfrazado de 'Schoene' (Hermoso), participa en las tradicionales festividades de Año Nuevo de San Silvestre en Urnäsch, Suiza. En esta costumbre, figuras coloridas recorren granja por granja, ahuyentando simbólicamente el año viejo. (ENNIO LEANZA)

Personas con disfraces llamativos desfilan por el pueblo de Vevcani, en el suroeste de Macedonia, durante un carnaval con más de 1.400 años de historia. (ROBERT ATANASOVSKI)

Mauni Amavasya es una celebración hindú que se realiza en el día de luna nueva de enero. Parte de la celebración es darse un baño ritual en ríos sagrados como el Ganges. (AFP)

El Festival Sinulog es una celebración religiosa y cultural que honra al Santo Niño (el Niño Jesús), originaria de la ciudad de Cebú, en Filipinas. Se realiza cada tercer domingo de enero. (AFP)