Así celebró el mundo el Día de Reyes y la Epifanía del Señor

En República Checa, hombres vestidos como los tres Reyes Magos desfilan por las calles acompañados por fieles que celebran su llegada y la Epifanía del Señor.

Más allá de historias de coronas, regalos y una estrella que los guio hasta el Niño Jesús, la tradición del Día de los Reyes Magos tiene un significado muy especial en varias religiones del mundo. Entre ellas destaca la católica, que celebra la Solemnidad de la Epifanía del Señor.

La epifanía es la manifestación del Salvador recién nacido a reyes, pastores, gentiles y al resto del mundo. Es por esta razón que este 6 de enero no solo significa hacerle regalos a los niños.

En el marco de la conmemoración, por ejemplo, el papa León XIV en el Vaticano realizó una ceremonia muy especial al cerrar la Puerta Santa de la basílica de San Pedro y, con ella, el Jubileo de la Esperanza, que inició su predecesor Francisco.

Además de Italia, también Polonia, República Checa, Turquía, España, Grecia y más países festejaron la Epifanía con tradiciones muy particulares.

Este martes 6 de enero, el papa León XIV cerró la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y, con ella, el Jubileo de la Esperanza. Después, realizó la Misa de Reyes. (AFP)

En Turquía existe una tradición muy singular para festejar la Epifanía: el Patriarca de la iglesia lanza una cruz de madera al agua y varios hombres se zambullen para rescatarla; esto simboliza el bautismo de Jesús. (AFP)

En Polonia se realizan procesiones, cabalgatas con los Reyes Magos y las personas utilizan coronas hechas de papel o cartón mientras cantan villancicos. (AFP)

El río Moldava, en Praga, República Checa, los hombres se bañan para conmemorar el bautismo de Cristo. Los nadadores suelen llevar coronas en la cabeza para representar a los Reyes Magos. (AFP)