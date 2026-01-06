¿Los Reyes Magos eran reyes, magos o sabios? ¿Eran tres... o 12?

Se atribuye que fueron tres los Reyes Magos que visitaron a Jesús al nacer debido a que fueron tres los regalos que se le presentaron: oro, incienso y mirra.

En los portales y en las imágenes religiosas reconocemos a tres hombres con túnicas y coronas que llevan regalos en sus manos. Son los tres Reyes Magos que fueron a visitar al Niño Jesús para adorarlo; sin embargo, poco conocemos sobre su historia real.

El Evangelio de Mateo los menciona brevemente y solo hace alusión a que llevaron tres regalos: oro, incienso y mirra, además los describe como magos. Pero nada más.

Con el paso de los años se nos dijo que eran tres, además que eran reyes, pero ¿qué tanto se ajustan estas descripciones a la realidad?

Repasemos lo que nos dice Mateo, los Evangelios Apócrifos y otros medios sobre quiénes eran y cuántos eran.

¿Magos, reyes o sabios?

Dependiendo de la traducción que se haya hecho del Evangelio de Mateo, se puede interpretar quiénes eran estos hombres. El apóstol los describió con la palabra griega “magoi”, que, como publicó CNN, hacía referencia a sacerdotes, aunque también puede traducirse como magos o sabios. Estos términos pueden considerarse sinónimos de astrólogos o estudiosos de las estrellas, según explicó National Geographic. Por lo tanto, no eran “magos” en el sentido literal de la palabra, es decir, no realizaban trucos de magia.

Varias teorías afirman que los Reyes Magos eran astrólogos o estudiosos de las estrellas, por eso siguieron una estrella para llegar al Niño Jesús. (Archivo)

La teoría de que eran observadores de los comportamientos estelares coincide con el hecho de que siguieron la estrella que los guio hasta Belén, como mencionó Mateo.

Sin embargo, el Evangelio Árabe (apócrifo) utiliza explícitamente la palabra “rey”. Este texto afirma que “tres reyes, hijos de los reyes”, se dispusieron a buscar al niño recién nacido para adorarlo y llevarle regalos. Más adelante, el mismo documento se refiere a ellos como magos.

Por su parte, el Evangelio Armenio hace referencia a los “reyes de los magos” y menciona que eran tres hermanos que gobernaban diferentes regiones.

En cuanto al título de “reyes”, esta denominación también ha ganado popularidad debido a una referencia en el Antiguo Testamento. En el Salmo 72 se lee: “Que los reyes de Sabá y Arabia le traigan presentes, que le rindan homenaje todos los reyes”. Este fragmento ha sido interpretado como una profecía que señala que los reyes del mundo se reunirían para alabar al Rey de reyes.

¿Cuántos eran los Reyes Magos?

A partir del Evangelio de Mateo, se ha asumido que fueron tres los hombres que visitaron a Jesús tras su nacimiento, basándose en los tres regalos que le ofrecieron: oro, incienso y mirra. Según National Geographic, fue el teólogo Orígenes de Alejandría, uno de los pilares de la teología cristiana, quien propuso esta idea al asociar el número de dones con la cantidad de visitantes.

En los textos apócrifos, como el Evangelio Armenio y el Árabe, también se menciona que fueron tres. Sin embargo, como explicó el diario El Clarín, la iglesia armenia sostiene la tradición de que eran doce. Por su parte, CNN indicó que, dependiendo del relato, el número puede variar desde dos hasta 60.

“El número tres acabó por imponerse atendiendo a razones bíblicas, litúrgicas y simbólicas, y fue confirmado por la Iglesia en el siglo V”, afirmó a CNN José Javier Azanza, doctor en Historia de la Universidad de Navarra, España.