Viva

Así celebró Bryan Ruiz, Melissa Durán y más celebridades costarricenses la ansiada copa 31 de Alajuelense

Miles de costarricenses dieron rienda a sus emociones al ver a su ‘Liga’ campeón, entre ellas figuras del deporte, la televisión y las redes sociales

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Liga Deportiva Alajuelense se proclamó campeón el pasado sábado 20 de diciembre. (John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Liga Deportiva AlajuelenseDeportivo Saprissa
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.