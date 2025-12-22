Así celebró Bryan Ruiz, Melissa Durán y más celebridades costarricenses la ansiada copa 31 de Alajuelense

La final del fútbol costarricense provocó miles de emociones alrededor del territorio nacional. El Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentaron el pasado sábado en un partido que terminó con los rojinegros proclamándose campeones de su ansiada copa 31.

Figuras de la televisión nacional, periodistas, músicos e influencers salieron a las calles del país para celebrar, gritar y felicitar a sus jugadores. Algunos de ellos postearon fotografías en las vías públicas con sus camisas y banderas; otros, más cercanos a la institución, posaron con las medallas y hasta con el trofeo.

Los liguistas vivieron una fiesta completa el fin de semana, no solo la noche del sábado, sino en una caravana de celebración este domingo. Las redes sociales se llenaron del rojinegro en medio de videos e imágenes de festejo.

“Gracias a Dios por darme la vida, a mi papá por heredarme estos colores y a mi mamá por parirme rojinegro”, escribió Choché Romano en sus redes sociales.

La periodista de Repretel, Melissa Durán, también escribió: “Esa sensación de que esperábamos esto desde hace mucho tiempo, pero al fin llegó. Y bien ganado, gracias mi Liga por tantas emociones. Manuda hasta la muerte”.

Otras figuras como Bryan Ruiz y su esposa, el creador de contenido Julián Valverde y la periodista de Teletica María Jesús Rodríguez, celebraron en todo lo alto la victoria.

El influencer Julián Valverde celebró desde su hogar, en Estados Unidos, el triunfo que tanto deseaba. La Liga Derportiva Alajuelense, al fin, logró llegar a la 31. (Instagram/Instagram)

Choché Romano celebró por todo lo anto el gane del club rojinegro. (Instagram/Instagram)

La periodista de 'Telenoticias', María Jesús Rodríguez, celebra junto al jugador Celso Borges en el estadio Alejandro Morera Soto. (Instagram/Instagram)

Bryan Ruiz y su esposa Carolina Jaikel celebraron así el título de su club. (Instagram/Instagram)

Marvin Araya, director de la Orquesta Filarmónica, esperó mucho tiempo por la copa de Alajuelense. Esta vez, el músico aseguró que la presentía. (Instagram/Instagram)

La periodista de Repretel Melissa Durán posa con el trofeo de campeones. (Instagram/Instagram)