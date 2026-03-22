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Asesinan en vía pública a salsero: murió tras presunto intento de robo mientras arreglaba su carro

El músico tenía 52 años y fue sorprendido por hombres armados que viajaban en motocicleta

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Por Listín Diario / República Dominicana / GDA y Juan Pablo Sanabria
Luder Quiñones
El salsero de 52 años fue herido con arma de fuego en varias ocasiones. (Redes sociales)







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Listín Diario

Listín Diario / República Dominicana / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un ex, clusivo consorcio de los periódicos independientes más influyentes de Latinoamérica. Fundado el 1 de agosto de 1889, marcó un hito en la libertad de expresión en República Dominicana, enfrentando adversidades con dignidad y contribuyendo al desarrollo del país.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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