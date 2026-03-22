Asesinan en vía pública a salsero: murió tras presunto intento de robo mientras arreglaba su carro

El salsero de 52 años fue herido con arma de fuego en varias ocasiones.

Un trágico crimen dejó como víctima a un experimentado salsero en Colombia. Luder “Junior” Quiñones, quien trabajó durante varios años junto a Willy García y Grupo Niche, murió tras resultar herido en un presunto intento de robo, en su natal Cali.

El músico, de 52 años de edad, se encontraba arreglando su vehículo en plena vía pública, donde lo acompañaba su esposa. Allí fue sorprendido por hombres armados que se desplazaban en motocicleta.

Según el medio colombiano El Espectador, el músico recibió al menos 5 impactos en el abdomen. Pese a la atención médica recibida, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El caso se encuentra bajo investigación policial, informó el brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

“Estos hechos son materia de investigación por parte de nuestras unidades de policía judicial, con el fin de esclarecer las circunstancias en que se presentó este ataque”, declaró el uniformado de la Policía.

Luder “Junior” Quiñones era timbalero y destacó especialmente en la orquesta del reconocido salsero Willy García. El propio García informó del deceso a través de sus redes sociales: “Jamás pensé tener que publicar algo así. Les agradezco sus mensajes y acompañamiento”, escribió.