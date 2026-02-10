Viva

Artistas costarricenses donan obras para reconstruir albergue de familias vulnerables: así puede colaborar

Más de 55 creadores participan en la solidaria iniciativa, que busca dar alivio a familias que tienen a sus hijos en el Hospital Nacional de Niños

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Las piezas disponibles tienen un costo que oscila entre los $100 y los $6.500.
Las piezas disponibles tienen un costo que oscila entre los $100 y los $6.500. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hospital nacional de niñosLa Posada del AlivioAlegrArte con propósito
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.