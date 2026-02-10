Artistas costarricenses donan obras para reconstruir albergue de familias vulnerables: así puede colaborar

Las piezas disponibles tienen un costo que oscila entre los $100 y los $6.500.

Más de 55 artistas nacionales se unieron para una iniciativa social que busca colaborar con familias en condición de vulnerabilidad. El objetivo primordial es recaudar fondos para la reconstrucción de La Posada del Alivio, un hogar temporal que atiende a esta población.

Para tal propósito, la comunidad artística donó más de 96 obras en diversas técnicas y estilos.

Esta actividad es impulsada por la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños, ya que este programa ofrece hospedaje, alimentación y apoyo integral a familias referidas por el centro médico.

El 100% del monto obtenido por la venta de las obras se destinará a la reconstrucción de este espacio, que brinda alojamiento, alimentación y servicios esenciales gratuitos a familias provenientes de zonas alejadas del país, mientras sus hijos e hijas reciben atención médica especializada en el hospital infantil.

El proyecto reunió obras en técnicas como acuarela, óleo, acrílico, técnica mixta, grabado, fotografía intervenida, pintura digital, vitrofusión y escultura. En un inicio fueron donadas 96 obras, pero al pasado 9 de febrero quedaban un total de 43.

La iniciativa, titulada AlegrArte con propósito, nació como un vínculo entre la creación artística y la solidaridad. Así lo explicó Gabriela Llobet, presidenta de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños, quien destacó el valor humano del proyecto.

“Cada obra que cambia de manos se convierte en noches de descanso digno, alimento y espacios de acompañamiento para las familias”, afirmó Llobet en un comunicado.

Los artistas encargados provienen de todo el país y entre los cuadros destacan figuras de niños, flora y fauna costarricense, tradiciones y algunas esculturas. Los precios de las piezas oscilan entre $100 y $6.500, lo que permite la participación de distintos públicos interesados en apoyar la causa.

Esta unión de artistas propone una lectura cultural sobre el rol del arte en la sociedad y pretende plantear un diálogo entre identidad estética y el compromiso social, sin sacrificar el valor artístico de las obras.

Las personas interesadas en adquirir alguna de las piezas disponibles pueden consultar el catálogo AlegrArte con propósito en este link.

También pueden comunicarse con Ingrid Gutiérrez al correo igutierrez@parquediversiones.com o al WhatsApp 7014-4480. Además si usted desea colaborar con la reconstrucción de La Posada del Alivio también pueden realizar aportes mediante Sinpe Móvil al número 7094-4274.

