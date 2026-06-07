Artista nacional salió a la calle por falta de empleo y lo que pasó lo dejó sorprendido

Conformado por "Lola Carambola" (Laura Cordero) y "Karim" (Carlos Leiva) 'Los Malafachas' hacen espectáculos con sus intrumentos y sonidos.

En medio de su falta de empleo, un artista costarricense se dio a la tarea de salir a la calle con el positivismo que lo caracteriza y lo que sucedió lo dejó sorprendido.

El hombre, conocido como Karin del grupo Los Malafachas, que ha representado al país internacionalmente, publicó el video que grabó a las afueras de Plaza del Sol, en Curridabat.

“No tenía trabajo, así que tomé mi trompeta, mi nariz de payaso y salí a la calle a buscar oportunidades. Entre semáforos, carros y sonrisas, compartí mi alegría con la gente”, dijo.

Junto a su banquito y otros elementos, sacó sonrisas a quienes paraban en el semáforo del lugar. Usando un pantalón rojo y una camisa de rayas blancas con negro, también se dio a sí mismo una lección del amor que siente por su trabajo.

“Ese día no solo logré generar dinero, también me divertí. Conocí personas increíbles y confirmé que el arte siempre encuentra su lugar cuando se hace con pasión”, finalizó.

El artista recibió múltiples comentarios de felicitación y elogios a su trabajo.