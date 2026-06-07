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Artista nacional salió a la calle por falta de empleo y lo que pasó lo dejó sorprendido

El hombre sacó sonrisas con una trompeta y una nariz de payaso en las calles de Curridabat

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Por Fiorella Montoya
Conformado por "Lola Carambola" (Laura Cordero) y "Karim" (Carlos Leiva) 'Los Malafachas' hacen espectáculos con sus intrumentos y sonidos. (Archivo)







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Los malafachas
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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