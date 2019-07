“Todos nacemos payasos, hay quienes nos dedicamos a la profesión, pero todos somos bufones. Yo soy la representación del pueblo y aunque hay gente que no le gusta que hable de ciertos temas, nada mejor que un payaso para decir verdades. A mí me hace feliz, mas puede ser que a la sociedad no. Hay que decir siempre la verdad, el payaso es un ser de luz”, afirmó Pepe con la voz de Johan porque Pepe no habla, su manera de expresión es la corporal.