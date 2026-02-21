Artista costarricense tomó esta decisión tras el revuelo que causó que no lo incluyeran en Picnic 2026

Picnic 2026 contará con una gran lista de artistas internacionales y costarricenses, en la que destacan nombres como Christina Aguilera y Tyga.

El festival Picnic 2026 ya confirmó la alineación de artistas que deleitarán al público durante dos fechas, correspondientes al 14 y 21 de marzo. A pesar de los grandes nombres que estarán presentes, hubo una ausencia que causó gran revuelo.

Desde que se dio a conocer, a finales del año pasado, a la gran mayoría de cantantes que participarán en el evento, muchos lamentaron en redes sociales que no se incluyera al rapero costarricense Xeuz.

“Hoy tengo la mente a 200, mi perro al lado me dice que tome asiento” y el resto de versos de su canción Si me topas no han dejado de sonar en los últimos meses en cientos de TikTok y, por esa razón, había muchas expectativas de verlo en el festival, como el tico del momento.

Con ese tema, además de otros como Josefina, Nos colamos y Desde Chepe City, el joven se ha convertido en una de las figuras emergentes más importantes de la música urbana. Además, Xeuz ya había sido invitado en 2025, antes de gozar de la viralidad que tiene actualmente.

Sin embargo, este año no topó con la misma suerte, por lo que decidió tomar cartas en el asunto para complacer a su audiencia.

“Me topé con varios comentarios como estos (en los que le piden escucharlo en vivo y lamentan su ausencia), lo cual me puso a pensar y analizar bastante la vara. Hablé con mi equipo de trabajo; en el momento nos sentimos supermotivados y nos pusimos a bretear”, aseguró.

Aunque no podrá vérsele en Picnic, este 7 de marzo dará su primer concierto oficial, con el nombre Los mismos de siempre. El espectáculo tendrá lugar en el bar Oasis, en la Calle de la Amargura, San Pedro.