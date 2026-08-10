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Arranca juicio por asesinato de Tupac, 30 años después del crimen

Apartir de viejas lealtades de pandillas, sellos discográficos enfrentados y memorias polémicas, la Fiscalía apuesta por reconstruir la trama detrás del asesinato del rapero

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Por Fátima Jiménez y AFP
Tupac
Tupac Shakur fue asesinado a los 25 años, tras asistir a una pelea de Mike Tyson en el MGM Grand de Las Vegas. (Photo12 via AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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