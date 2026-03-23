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Ariana Grande y Cynthia Erivo se distancian tras fracaso de ‘Wicked: Parte 2’ en el Óscar, según medio

El desempeño de la secuela en premios marcó un giro en la relación entre las protagonistas del musical, según reportes internacionales

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Por O Globo / Brasil / GDA
Ariana Grande
La falta de nominaciones al Oscar para Wicked: Parte 2 coincidió con un distanciamiento entre Ariana Grande y Cynthia Erivo. (HENRY NICHOLLS/AFP)







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