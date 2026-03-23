Ariana Grande y Cynthia Erivo se distancian tras fracaso de ‘Wicked: Parte 2’ en el Óscar, según medio

La falta de nominaciones al Oscar para Wicked: Parte 2 coincidió con un distanciamiento entre Ariana Grande y Cynthia Erivo.

La supuesta amistad entre Ariana Grande y Cynthia Erivo llegó a un punto de quiebre tras el desempeño de Wicked: Parte 2 en la temporada de premios de 2026. El filme no obtuvo nominaciones al Óscar. Ese hecho marcó un cambio en la relación entre ambas actrices, según fuentes citadas por el sitio Radar.

Durante la promoción de las películas, ambas proyectaron una relación cercana. Se mostraron unidas en eventos públicos. Intercambiaron gestos afectivos. También destacaron una conexión personal profunda. Sin embargo, tras el resultado en los premios de la Academia, la dinámica cambió.

El reporte indicó que la ausencia en el Óscar provocó que la “magia se secara”. No se registraron conflictos directos. Aun así, las fuentes señalaron un evidente distanciamiento. Indicaron que ya no mantienen la cercanía de antes. Este cambio generó reacciones entre seguidores.

La primera entrega, Wicked (2024), logró gran éxito. Alcanzó más de $750 millones en taquilla. Además, recibió diez nominaciones al Óscar. Incluyó candidaturas para Mejor Película. Cynthia Erivo compitió como Mejor Actriz. Ariana Grande figuró como Mejor Actriz de Reparto. La producción ganó en Dirección de Arte y Vestuario.

En contraste, la secuela no replicó ese impacto. La producción apostó por una campaña intensa. Incluyó presentaciones en el Dolby Theatre. También un especial televisivo titulado Wicked: One Wonderful Night. Se sumaron entrevistas y estrenos internacionales.

El filme incorporó dos canciones originales. Cynthia Erivo interpretó No Place Like Home. Ariana Grande cantó The Girl in the Bubble. A pesar del esfuerzo, la cinta no logró premios relevantes.

En otras ceremonias, la película obtuvo nominaciones. Recibió dos en los BAFTA. Sumó cinco en los Globo de Oro. También acumuló siete en los Critics Choice Awards. No ganó en ninguna categoría.

Algunas fuentes indicaron que el cambio en la relación no inició tras el Óscar. Señalaron que ya existían señales desde el estreno. También mencionaron percepciones dentro de la industria sobre el comportamiento de ambas durante la promoción.

Personas cercanas describieron la evolución del vínculo. Pasó de una relación intensa durante el rodaje a un trato cordial. Mantienen respeto profesional. No obstante, la cercanía disminuyó. Otros contactos atribuyeron el distanciamiento al desgaste natural tras proyectos de alta exigencia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.