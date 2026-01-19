Viva

Argentino vivió tenso momento tras esto que hizo en soda de Costa Rica: vea la situación que causó enojo

En redes sociales, decenas de usuarios manifestaron su molestia con lo sucedido

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria

Un creador de contenido argentino visitó Costa Rica y durante uno de los videos que realizó, desató una tensa situación que quedó captada en su grabación. Esto sucedió mientras él comía en una soda con sus amigos, y ha generado un fuerte debate en redes sociales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Turista en Costa RicaArgentino en Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.