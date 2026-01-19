Argentino vivió tenso momento tras esto que hizo en soda de Costa Rica: vea la situación que causó enojo

Un creador de contenido argentino visitó Costa Rica y durante uno de los videos que realizó, desató una tensa situación que quedó captada en su grabación. Esto sucedió mientras él comía en una soda con sus amigos, y ha generado un fuerte debate en redes sociales.

Curiosamente, todo empezó con un ambiente muy positivo que hacía imposible prever lo que ocurrió después.

El hombre, quien se identifica en TikTok como ChiriTV, presentó la soda y además elogió a la salsa Lizano, comentando que hace 10 años visitó el país y se llevó uno de estos productos hacia Argentina.

El comentario de la mujer en la soda, no gustó a muchos. (Captura de video)

Seguidamente, contó qué él y sus acompañantes realizaron la orden; mientras grababa el local. Esto, al parecer, lo realizó sin una autorización previa.

Cuando servía uno de los platos, una trabajadora del local le expresó al creador sudamericano: “Aquí en Costa Rica lo podrían denunciar por grabar”. Ante esto, el hombre únicamente consultó el porqué y continuó su video sin referirse a lo sucedido.

No obstante, en los comentarios de la publicación decenas de usuarios opinaron sobre la escena. Gran parte de las personas sostuvo que la afirmación de la trabajadora era falsa y que esta habría dado un mal servicio al cliente.

“Pero, ¿qué fue aquello?”, “Mil disculpas por esa atención tan pésima”, “La señora fue grosera”, “No hay dos oportunidades para una primera impresión”, “No todos los ticos son así”, fueron algunos de los mensajes.

Incluso, una mujer quien aseguró ser parte del restaurante típico, ofreció disculpas por lo acontecido.

“Mil disculpas. En la soda, como en cualquier otra, puede grabar sus videos. Jamás van a ser denunciados por disfrutar de nuestros platillos; mil disculpas por la compañera”, escribió.

Por otra parte, varios usuarios se salieron de la discusión y destacaron que la comida tenía muy buena apariencia y que la soda, ubicada en una comunidad costera, tiene precios muy accesibles.