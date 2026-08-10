Araya Vlogs tuvo un contratiempo con la FIFA: esto fue lo que ocurrió

El youtuber costarricense Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs, enfrentó un contratiempo luego de publicar en YouTube uno de sus videos más recientes, grabado durante su visita a Cabo Verde.
La plataforma bloqueó el material, titulado Cabo Verde: el pequeño país que sorprende, a raíz de un reclamo de contenido atribuido a la FIFA.
Araya informó sobre la situación mediante sus redes sociales, donde compartió una captura de pantalla con la alerta que recibió de YouTube. El sancarleño se tomó el hecho con humor y escribió: “Infantino me bloqueó el video”, en aparente alusión a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
De acuerdo con la notificación, el bloqueo obedeció a una reclamación vinculada con derechos administrados por el máximo organismo del fútbol mundial.
Por ahora, Araya Vlogs no ha comunicado si apelará la decisión de YouTube o si realizará modificaciones al material para intentar publicarlo nuevamente.