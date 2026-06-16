Araya Vlogs rompe el silencio sobre una de las críticas más frecuentes a sus videos: ‘A mí eso no me gusta’

Araya Vlogs dio a conocer que las personas que salen en sus videos reciben ayuda económica.

Araya Vlogs, conocido creador de contenido costarricense, respondió firmemente a las críticas que recibe por documentar comunidades vulnerables en sus viajes por el mundo. El youtuber abordó el tema y reveló detalles de su producción durante una entrevista en el pódcast Escuela de nada.

Como ejemplo, recordó una reciente visita a Filipinas, donde grabó a personas que viven debajo de puentes. Según explicó, muchos usuarios asumen que él no ayuda a quienes aparecen en sus videos o que grabar ese contenido no implica gastos.

“Mucha gente cree que yo grabo y no les dejo nada a ellos y mucha gente cree que estar ahí no tiene ningún costo. Ya llevamos todo el costo del viaje hasta allá, del hotel, de la comida, del traductor, del guía. No es como que yo me metí debajo del puente, costó cero y lucré con ellos”, afirmó.

Araya también aseguró que las personas que participan en sus videos reciben apoyo económico, aunque prefiere no mostrarlo en cámara.

“Esas personas se llevan dinero, pero por supuesto que yo no lo muestro . Mucha gente quiere ver el ‘vean, aquí les voy a dar esto’, y eso a mí no me gusta”, expresó el costarricense.

Según dijo, cuando muestra ciudades desarrolladas, nadie critica el contenido, pero las reacciones cambian drásticamente cuando documenta zonas con altos índices de pobreza.

“¿Por qué nadie se queja cuando yo muestro Shanghái? Nadie me dice que estoy sacando provecho de lo avanzado que está ese país. Cuando se va a Bangladesh, ahí sí preguntan por qué muestro eso. Es lo que hay aquí”, concluyó.

Araya es reconocido en plataformas digitales por dar a conocer diferentes culturas, mostrar formas de vivir, costumbres y gastronomía: desde lo más extraño y poco conocido hasta los más grandes destinos turísticos.