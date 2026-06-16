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Araya Vlogs rompe el silencio sobre una de las críticas más frecuentes a sus videos: ‘A mí eso no me gusta’

El youtuber aclaró qué sucede con las personas en condición vulnerable que aparecen en sus videos. Sostuvo que hay una situación que a él no le parece adecuado presentar

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Por Fiorella Montoya
Araya Vlogs
Araya Vlogs dio a conocer que las personas que salen en sus videos reciben ayuda económica. (Araya Vlogs)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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