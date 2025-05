Araya Vlogs muestra su impactante encuentro con gorilas: Un golpe de ellos ‘le quiebra la vida a cualquiera’

Araya Vlogs volvió a internarse en una selva africana y narró su encuentro con uno de los animales más imponentes del continente: el gorila lomo plateado. En un video publicado en sus redes sociales, el costarricense mostró su respeto por la fuerza bruta y la jerarquía de esta especie.

“Obviamente, encontrarse con gorilas que no estén habituados representa un gran peligro, pero no tanto como encontrarse con chimpancés. Los gorilas son más tranquilos, más pacíficos. Incluso entre ellos, si uno sabe que el otro es más fuerte o que es el macho dominante, lo reconoce y no pelea. Simplemente se va”, explicó Araya, quien atravesó Uganda para llegar a ese momento.

El video muestra a varios gorilas en su entorno. Sin embargo, el foco de la narración recae en el comportamiento del lomo plateado. Araya advirtió que si un gorila decide ponerse salvaje, hay que actuar con sumisión.

“Si no actuamos con sumisión se nos viene encima, hay que agachar la mirada, nunca mostrarle el pecho y bajar los ojos para que entienda que él es el que manda aquí”, recomendó el influencer.

Araya Vlogs relató su experiencia frente a un gorila lomo plateado durante una travesía en África. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Durante su explicación, Araya también habló de la imponente presencia del gorila que tenía cerca. “Ese que está atrás mío mide aproximadamente 1,80 metros de alto. Es más alto que yo y puede pesar hasta 250 kilos. Para que se imaginen la fuerza y la presencia que impone verlo ahí. Es un bicho gigante”.

Con un tono informal, pero cargado de datos, Araya se dirigió a su audiencia masculina con una pregunta provocadora: ¿Podría alguien ganarle a un gorila en una pelea cuerpo a cuerpo?

“Es prácticamente imposible. El gorila puede llegar a tener hasta seis veces más fuerza que nosotros. Entonces, un golpe, incluso aunque uno se cubra, le va a quebrar la vida a cualquiera”.

Araya también explicó cómo funciona la estructura social de estos animales. En cada grupo solo existe un macho dominante. Ese macho puede tener varias hembras, y si se enfrenta a otro líder y gana, puede tomar a sus esposas.

“También hay otros machos jóvenes en el grupo, pero saben que no pueden reproducirse con sus familiares. Si uno crece y quiere formar una familia, se va”, añadió.

La jerarquía entre gorilas no solo se basa en fuerza, sino también en códigos complejos. Según Araya, si un macho joven quiere acercarse a una de las hembras del dominante, lo puede hacer, pero únicamente a escondidas.