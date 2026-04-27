Apex arrasa en Netflix en 89 países con thriller de supervivencia protagonizado por ganadora del Óscar

Apex domina Netflix con una historia de persecución y supervivencia protagonizada por Charlize Theron en un entorno salvaje.

La película Apex se posicionó como la más vista en 89 países en la plataforma Netflix. El filme presenta una historia de supervivencia protagonizada por la ganadora del Óscar Charlize Theron y Taron Egerton, ambientada en zonas salvajes de Australia.

La producción combina suspenso psicológico y acción en una trama donde una mujer enfrenta a un asesino en serie en un entorno extremo. La historia sigue a una montañista en duelo que queda atrapada en un juego mortal de persecución.

El personaje principal, interpretado por Theron, se enfrenta a condiciones físicas y emocionales límite mientras intenta sobrevivir. Según información difundida por la plataforma, la trama se centra en la resistencia y la capacidad humana ante situaciones adversas.

El antagonista, interpretado por Egerton, aporta un perfil psicológico violento que intensifica el conflicto. La narrativa plantea un enfrentamiento directo entre víctima y perseguidor en un entorno natural hostil.

La película combina acción y suspenso psicológico en una historia de supervivencia ambientada en zonas extremas de Australia. (Netflix/Tudum)

La dirección estuvo a cargo de Baltasar Kormákur, quien desarrolló la película en paisajes de Nueva Gales del Sur, en Australia. La producción utilizó locaciones naturales como parte clave de la historia.

El elenco incluye también a Eric Bana, quien interpreta a un compañero de escalada de la protagonista. La filmación aprovechó escenarios montañosos y zonas agrestes, lo que reforzó el enfoque de supervivencia.

La cinta forma parte del catálogo reciente de la plataforma y ya se encuentra disponible para los usuarios. El proyecto reúne a actores con trayectoria en cine de acción y busca posicionarse como una de las producciones más vistas del año.