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Apex arrasa en Netflix en 89 países con thriller de supervivencia protagonizado por ganadora del Óscar

Thriller de supervivencia lidera el ranking global de Netflix con una historia intensa en la naturaleza australiana y un duelo extremo que mantiene la tensión de inicio a fin

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Por Silvia Ureña Corrales
Apex domina Netflix con una historia de persecución y supervivencia protagonizada por Charlize Theron en un entorno salvaje.
Apex domina Netflix con una historia de persecución y supervivencia protagonizada por Charlize Theron en un entorno salvaje. (Netflix /Tudum)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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