¿Antonio Banderas piensa en jubilarse? Esto dijo el actor

Antonio Banderas es conocido por sus papeles en 'La máscara del Zorro', 'Desperado' y 'Philadelphia'. Su trayectoria en la actuación comenzó en 1980.

El famoso actor español Antonio Banderas compartió en una entrevista con el diario El País algunos detalles vitales sobre el futuro de su carrera, algo que sin duda, alivió a quienes aman verlo en el cine.

Banderas expresó que: “Antes, con 65 años uno se jubilaba. Ahora no, es más tarde”, dejando claro justo este año que cumple sus 65 que sus intenciones son claras: No pretende retirarse aún.

“Creo que sería de esos que si se paran se mueren. Y trabajo en lo que me gusta, ha sido la suerte de mi vida”, agregó el artista.

La explicación de su futuro laboral viene ligada a un quebranto de salud que tuvo en 2017 cuando sufrió un infarto. “A lo mejor estoy haciendo cosas que no debería hacer, pero los médicos no me dicen nada. Que estoy bien, que haga lo que quiera”.

Haciendo caso a lo sugerido por su equipo médico Banderas asegura que compró un piano para tomar clases de música y sigue dirigiendo el teatro que abrió en 2019 en su ciudad natal, Málaga, en el sur de España.

Además, Antonio pasó parte del verano en Boston rodando la película biográfica sobre el legendario chef estadounidense Anthony Bourdain, titulada Tony, antes de trasladarse a las islas Canarias para trabajar en un thriller, Above and Below, por lo que su carrera está lejos de terminar.