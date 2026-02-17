Año Nuevo Chino 2026: estas son las prohibiciones y rituales que marcan el primer día del nuevo ciclo lunar

El 17 de febrero inicia el Año del Caballo de Fuego. Conozca las tradiciones, tabúes y rituales que marcan el primer día del ciclo lunar.

El Año Nuevo Lunar 2026 inicia el 17 de febrero con la llegada del Caballo de Fuego. La fecha marca el comienzo de un nuevo ciclo en el calendario lunisolar chino y activa una serie de creencias sobre lo que conviene evitar durante el primer día para no atraer la mala suerte.

Esta celebración no coincide con el 1 de enero. El calendario chino se rige por las fases de la Luna y la posición del Sol. El Año Nuevo comienza con la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno. Por esa razón, la fecha cambia cada año y se ubica entre el 21 de enero y el 20 de febrero.

En 2026, el nuevo ciclo abre paso a un Festival de Primavera de 15 días, que se extiende hasta la luna llena. Aunque es un periodo festivo, también concentra múltiples tabúes vinculados con la fortuna y el destino.

El Caballo de Fuego y su significado en 2026

El 17 de febrero inicia el Año del Caballo de Fuego. El signo depende del año de nacimiento. Las personas que nazcan entre esa fecha y el próximo Año Nuevo Lunar en 2027 pertenecerán a este signo.

El zodiaco chino incluye otros animales como conejo, cerdo y perro, según detalla el diario Express.

Cada año lunar se asocia con uno de cinco elementos: fuego, tierra, metal, madera o agua. En 2026 predomina el elemento fuego, considerado símbolo de energía intensa y transformación.

En este contexto, el color rojo se vincula con la buena suerte y la prosperidad. Por el contrario, el negro y el blanco se relacionan con el luto.

Lo que no se debe hacer el primer día del Año Nuevo Chino

El sitio especializado China Highlights enumera seis acciones que muchas personas evitan el primer día del año lunar para no atraer la mala fortuna.

Una de las principales prohibiciones es barrer o sacar la basura. La tradición asocia el acto de barrer con expulsar la riqueza del hogar. Desechar residuos simboliza tirar la buena suerte.

También se recomienda evitar palabras vinculadas con muerte, enfermedad, pobreza o fantasmas. El lenguaje se considera determinante para el destino del nuevo ciclo.

Otra práctica que se evita es desayunar avena. Algunas creencias la relacionan con la pobreza.

La tradición también aconseja no lavar ni cortar el cabello durante el primer día. Esta acción se interpreta como una forma de “lavar la fortuna”. Tampoco se recomienda usar la lavadora en señal de respeto al dios del agua.

En cuanto a la vestimenta, se sugiere no usar prendas negras o blancas. El rojo se mantiene como el tono asociado a la prosperidad.

Rituales para atraer la prosperidad en el Caballo de Fuego

Las prácticas para recibir el año se centran en la renovación energética. Antes del 17 de febrero se aconseja realizar una limpieza profunda del hogar. La intención es eliminar estancamientos previos al inicio del nuevo ciclo.

El primer día no se debe barrer ni lavar el cabello.

La decoración incluye naranjas o mandarinas, que simbolizan oro. También se sugiere vestir alguna prenda roja.

Uno de los rituales más conocidos es el Sobre Rojo o Hongbao. Consiste en colocar dinero en un sobre rojo y guardarlo bajo la almohada o en la cartera. La tradición sostiene que este gesto favorece el flujo financiero durante el año.

A la medianoche se acostumbra abrir puertas y ventanas durante unos minutos. El acto simboliza permitir la entrada de la prosperidad. También se coloca un frasco con arroz y monedas en la cocina como representación de sustento constante.

Durante las primeras 24 horas se recomienda mantener una actitud alegre y evitar conflictos.

Cómo celebrar el Año Nuevo Lunar en casa

Celebrar en casa implica preparar el entorno días antes del 17 de febrero. Se realiza una limpieza profunda previa. El primer día no se usa la escoba ni se saca la basura.

La decoración incluye farolillos rojos y carteles con el carácter Fú colocado al revés. Este símbolo representa fortuna. También se incorporan figuras del Caballo de Fuego.

La cena de reunión en la víspera constituye el evento central. Se sirven platos simbólicos como pescado entero, que representa abundancia, fideos largos sin cortar, asociados con longevidad, y mandarinas vinculadas con riqueza.

El ritual del hongbao también forma parte de la celebración familiar. Se entregan pequeñas cantidades de dinero a niños y jóvenes como deseo de buena suerte.

A la medianoche se abren ventanas durante unos minutos. El gesto simboliza la salida de la energía anterior y la entrada del nuevo ciclo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.