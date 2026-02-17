Viva

Año Nuevo Chino 2026: estas son las prohibiciones y rituales que marcan el primer día del nuevo ciclo lunar

El Caballo de Fuego llega el 17 de febrero. Conozca las creencias, tabúes y rituales del primer día del Año Nuevo Lunar 2026

Por El Comercio / Perú / GDA
El 17 de febrero inicia el Año del Caballo de Fuego. Conozca las tradiciones, tabúes y rituales que marcan el primer día del ciclo lunar.
(Canva/Canva)







El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

