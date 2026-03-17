Anne Hathaway responde con ironía a críticas por su rostro en el Oscar 2026 y desata conversación en redes

Anne Hathaway ironizó críticas sobre su rostro en el Oscar 2026 con un video en redes y una referencia a Las brujas

La actriz Anne Hathaway reaccionó con ironía ante los comentarios en redes sociales sobre su apariencia durante la ceremonia del Oscar 2026. La artista evitó referirse de forma directa a las críticas. Sin embargo, publicó un video que generó nuevas reacciones.

Las opiniones surgieron tras su aparición en la gala del 15 de marzo. En plataformas digitales, varios usuarios cuestionaron su rostro. Algunos insinuaron cambios estéticos. Otros señalaron que lucía distinta.

Ante ese escenario, Hathaway compartió en Instagram un video previo al evento. En el material se observa su sesión de maquillaje. Durante el proceso, la actriz hizo una broma relacionada con la película Las brujas (2020).

La intérprete indicó entre risas que se preparaba para una supuesta secuela titulada Las brujas 2: El regreso de la Gran Bruja Suprema. Añadió que el personaje dejó su vida como ratón y regresó.

La publicación evitó mencionar de forma explícita las críticas. No obstante, usuarios interpretaron el mensaje como una respuesta indirecta.

Durante la ceremonia, Hathaway presentó la categoría de Mejor diseño de vestuario. El premio lo ganó la película Frankenstein (2025).

La actriz compartió escenario con Anna Wintour, editora de moda que inspiró el personaje principal de El diablo viste a la moda (2006).

En redes sociales, los comentarios sobre su apariencia fueron variados. Algunos usuarios preguntaron qué cambios se realizó en el rostro. Otros afirmaron que parecía estrenar una nueva imagen. También hubo comparaciones con otras actrices.

Algunas opiniones señalaron que su apariencia recordaba a una mezcla de figuras como Renée Zellweger y Katherine Heigl. Otros indicaron que su rostro parecía tener un efecto similar a un filtro permanente.

También surgieron posturas distintas. Ciertos usuarios consideraron que, pese a posibles tratamientos estéticos, la actriz mantenía expresividad y lucía bien.

Hasta el momento, Hathaway no emitió declaraciones directas sobre las críticas.

En paralelo, la secuela de El diablo viste a la moda 2 ya tiene fecha de estreno. La película llegará a cines el 30 de abril de 2026. La producción estuvo a cargo del director David Frankel, quien dirigió la cinta original.

El elenco incluye el regreso de Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Hathaway ganó el Oscar a mejor actriz de reparto en 2013 por su actuación en Los miserables (2012).

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.