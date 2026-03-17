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Anne Hathaway responde con ironía a críticas por su rostro en el Oscar 2026 y desata conversación en redes

La actriz publicó un video antes de la gala y evitó responder de forma directa a los comentarios sobre su apariencia

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Por O Globo / Brasil / GDA
Anne Hathaway ironizó críticas sobre su rostro en el Oscar 2026 con un video en redes y una referencia a Las brujas
Anne Hathaway ironizó críticas sobre su rostro en el Oscar 2026 con un video en redes y una referencia a Las brujas (AFP/Warner Bros. Pictures)







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