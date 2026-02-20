De ‘La odisea’ al ‘El diablo viste a la moda 2′: las seis películas que Anne Hathaway estrena en cines este 2026

La actriz estadounidense Anne Hathaway asiste a la gala anual de entrega de premios de la Junta Nacional de Revisión en Cipriani 42nd Street, en Nueva York, el 11 de enero de 2024.

Anne Hathaway domina la cartelera del cine en 2026. La actriz estadounidense estrenará seis películas en un mismo año. El calendario incluye drama, ciencia ficción y dos secuelas que generan alta expectativa.

La intérprete asumió el reto de encabezar la mayor cantidad de largometrajes en un solo año. Cada proyecto presenta un registro distinto. La agenda marca estrenos con diferencia cercana a un mes entre uno y otro.

El público centra su atención en su regreso como Andrea Sachs en El diablo viste a la moda 2. Otro sector espera Diario de una princesa 3, franquicia que marcó a quienes hoy rondan los 30 años.

A continuación, el detalle de cada estreno confirmado para el 2026.

1. Mother Mary – 17 de abril

El 17 de abril llega a salas el drama Mother Mary. Hathaway interpreta a una cantante pop famosa que enfrenta heridas del pasado. El personaje intenta renovar su estilo musical para adaptarlo a nuevas generaciones.

En la trama reaparece su antigua mejor amiga y diseñadora, Sam Anselm, papel a cargo de Michaela Coel. La relación entre ambas se tensiona.

La película combina elementos psicológicos y musicales. La dirige David Lowery. El elenco incluye a Hunter Schafer, FKA twigs, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Alba Baptista, Isaura Barbé-Brown y Sian Clifford.

2. El diablo viste a la moda 2 – 1 de mayo

El 1 de mayo se estrena El diablo viste a la moda 2, continuación del éxito de 2006. Anne Hathaway y Meryl Streep retoman los papeles principales.

La historia devuelve a la revista Runway al centro de la escena. Un nuevo contexto en la redacción obliga a sus protagonistas a intentar salvar la publicación.

El anuncio de la secuela generó expectativa desde hace dos años. También participan Emily Blunt y Stanley Tucci. Se suma Kenneth Branagh.

3. La odisea – 17 de julio

El 17 de julio se estrena La odisea, adaptación dirigida por Christopher Nolan. El proyecto surge tras el éxito de Oppenheimer.

La producción cuenta con un presupuesto superior a $250 millones. El rodaje se realizó en Grecia, Italia, Marruecos, Escocia e Islandia.

La historia recrea el regreso de Homero a Ítaca tras la Guerra de Troya. Hathaway interpreta a Penélope. Matt Damon asume el papel de Homero. El elenco incluye a Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Charlize Theron.

4. Flowervale Street – 14 de agosto

El 14 de agosto llega Flowervale Street, propuesta de ciencia ficción escrita y dirigida por David Robert Mitchell.

La trama se ubica en la década de los 80. Una tormenta azota un barrio suburbano. Los vecinos descubren que regresaron a una era prehistórica. En ese entorno aparecen animales extintos y criaturas ficticias.

Hathaway interpreta a una madre sobreprotectora que intenta resguardar a su familia en un escenario hostil.

5. Verity – 2 de octubre

El 2 de octubre se estrena Verity, adaptación de la novela de Colleen Hoover.

Hathaway da vida a Verity Crawford, una escritora reconocida que oculta un secreto inquietante en su vida privada.

El thriller psicológico aborda temas como moral, verdad y manipulación. Dirige Michael Showalter. El elenco incluye a Dakota Johnson como Lowen Ashleigh y Josh Hartnett como Jeremy Crawford.

6. Diario de una princesa 3 – Fecha por confirmar

La tercera entrega de Diario de una princesa aún no tiene fecha exacta. El estreno se prevé para los últimos meses del 2026.

Mia Thermopolis asume el rol de reina de Genovia. El personaje enfrenta nuevos desafíos para mantener la estabilidad de la corona y buscar un sucesor.

Disney informó que la dirección estará a cargo de Adele Lim, distinta a las anteriores películas. La producción apunta a mantener el vínculo con la generación que creció con la primera cinta.

