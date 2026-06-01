Cumpleaños de los gemelos de Angelina Jolie y Brad Pitt podría cerrar una batalla familiar que se extendió por casi una década

(Imagen hecha en Canva con fotos de AFP/Imagen hecha en Canva con fotos de AFP)

La llegada de los 18 años de los gemelos de Jolie y Pitt podría poner fin a una parte clave de la batalla legal que mantienen desde su separación.

La próxima mayoría de edad de Vivienne y Knox Jolie-Pitt podría marcar el fin de uno de los capítulos más prolongados del conflicto entre Angelina Jolie y Brad Pitt, quienes mantienen disputas legales desde su separación en 2016.

Según una publicación del sitio especializado Page Six, los gemelos cumplirán 18 años el próximo 12 de julio. Con ello, todos los hijos de la expareja serán legalmente adultos, una situación que eliminaría los asuntos pendientes relacionados con la custodia de menores.

Vivienne y Knox son los hijos menores de los actores. Hasta ahora, cualquier decisión relacionada con ellos requería la participación conjunta de ambos padres debido a que aún no alcanzaban la mayoría de edad.

La situación es distinta con sus hermanos mayores. De acuerdo con el reporte, Maddox (24 años), Pax (22), Zahara (21) y Shiloh (20) mantienen una relación distante con Pitt. Además, varios de ellos dejaron de utilizar públicamente el apellido de su padre.

La historia entre Jolie y Pitt comenzó de forma pública en 2006. La pareja contrajo matrimonio en 2014. Dos años después, en setiembre de 2016, anunciaron su separación.

Tras el rompimiento, surgieron acusaciones de comportamiento abusivo por parte de Jolie contra Pitt durante un viaje familiar en un avión privado. El actor rechazó esas acusaciones.

Aunque el divorcio se formalizó en diciembre de 2024, las diferencias entre ambos continuaron por asuntos relacionados con sus hijos y con la división de bienes.

Page Six señala que la llegada de los 18 años de los gemelos podría poner fin al último proceso vinculado con la custodia. La publicación destacó que, una vez alcanzada esa edad, todos los hijos compartidos por la expareja serán adultos ante la ley.

El medio también repasó varios cambios realizados por los hijos mayores respecto a su identidad pública.

Shiloh modificó legalmente su nombre al cumplir 18 años y pasó a utilizar únicamente Jolie. Por su parte, Vivienne apareció acreditada como Vivienne Jolie en el musical de Broadway The Outsiders.

Asimismo, Zahara utilizó públicamente el apellido Jolie durante distintos eventos, incluida su graduación en el Spelman College. El informe añade que Maddox, el hijo mayor, eliminó legalmente el apellido Pitt.

Sin embargo, el eventual cierre de los temas de custodia no significa el final de todos los conflictos judiciales entre las estrellas de Hollywood.

Ambos continúan enfrentados por la propiedad de Château Miraval, una finca y viñedo ubicado en Francia que compartían durante su matrimonio.

En 2022, Pitt presentó una demanda contra Jolie por la venta de la participación de la actriz en la propiedad. El actor sostiene que esa operación incumplió un acuerdo previo entre ambos. Jolie rechaza esa versión.

El caso permanece abierto y sigue en disputa ante los tribunales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.