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Cumpleaños de los gemelos de Angelina Jolie y Brad Pitt podría cerrar una batalla familiar que se extendió por casi una década

Vivienne y Knox alcanzarán la mayoría de edad en julio y eso eliminaría el último asunto pendiente relacionado con la custodia de los hijos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Angelina Jolie y Brad Pitt cerraron un acuerdo de divorcio después de ocho años de batallas judiciales.
La llegada de los 18 años de los gemelos de Jolie y Pitt podría poner fin a una parte clave de la batalla legal que mantienen desde su separación. (Imagen hecha en Canva con fotos de AFP/Imagen hecha en Canva con fotos de AFP)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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