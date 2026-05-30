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Otro hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie busca quitarse legalmente el apellido del actor

El joven inició el proceso legal, dos años después de que un hermano hiciera lo mismo

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Por El Universal / México / GDA y Juan Pablo Sanabria
Actor Brad Pitt poses in the press room with the Oscar for Best Supporting Actor during the 92nd annual Oscars at the Dolby Theater in Hollywood, California on February 9, 2020. (Photo by FREDERIC J. BROWN / AFP)
Tras el divorcio entre Brad Pitt y Angelina Jolie, varios hijos de la pareja han mostrado su separación con el actor. (AFP)







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El Universal

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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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