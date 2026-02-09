Anitta responde tras prédica evangélica durante su concierto en Curitiba

La cantante reaccionó en redes sociales luego de que un grupo cristiano realizara prédicas religiosas en medio de su concierto en Brasil.

La cantante Anitta reaccionó públicamente luego de la difusión de un video que mostró a un grupo de evangélicos realizando predicación religiosa durante uno de sus conciertos en Curitiba, Brasil. El hecho ocurrió el sábado 31 de enero y provocó una amplia discusión en redes sociales.

Las imágenes circularon en distintas plataformas digitales. En ellas se observó a integrantes del movimiento One Mission, quienes explicaron que compraron entradas para asistir al espectáculo con el propósito de predicar el cristianismo entre los asistentes. Según indicaron, tomaron esa decisión por compasión hacia personas a las que consideraron perdidas.

El grupo señaló que originalmente planeaba acudir a un festival gospel. Sin embargo, afirmó que optó por ir al concierto de Anitta tras considerar que esa era la misión que correspondía cumplir en ese momento.

La situación generó reacciones divididas entre usuarios de redes sociales. Algunos defendieron la libertad de expresión religiosa. Otros cuestionaron la acción por considerarla una invasión a un espacio cultural distinto.

La respuesta de la artista surgió en los comentarios de una publicación en Instagram que replicó el video. Anitta, quien ha manifestado su vínculo con el candomblé –una religión de origen africano que se ha desarrollado y adaptado en Brasil–, reaccionó con un mensaje de tono irónico. En él recordó su paso por la iglesia católica y expresó interés por compartir relatos de orixás y deidades de otras tradiciones espirituales.

El comentario de la cantante se viralizó rápidamente. Muchos seguidores interpretaron el mensaje como una defensa de la diversidad religiosa y una crítica a la intolerancia.

La artista ha manifestado en otras ocasiones su interés por distintas filosofías espirituales. También ha utilizado sus redes sociales para pronunciarse contra actos que considera discriminatorios y para promover el respeto entre creencias.

