Anitta aparece con ‘nueva cara’ y ya suma más de 50 cirugías estéticas: vea su radical cambio a lo largo de los años

La cantante brasileña Anitta “cambió de cara” otra vez. Esta semana, sus seguidores notaron un nuevo ajuste en el rostro: labios más grandes, pómulos marcados y un mentón más fino. “Parece otra persona”, escribió un usuario en Instagram.

A sus 32 años no solo está habituada a las transformaciones estéticas, sino que también las documenta y comparte sin filtros. Ha pasado por más de 50 cirugías plásticas y lo dice sin rodeos. “Para mí, hacerme una cirugía plástica es como cambiarme el peinado”, dijo hace años.

“¡Fueron muchos (procedimientos)! Ya me hice varios retoques, sobre todo en la cara. Siempre con excelentes profesionales y con todo el acompañamiento necesario, ¿ok? Soy muy responsable y cuidadosa con eso”, afirmó Anitta en una entrevista en 2024, después de convertirse en socia de una red especializada en servicios estéticos con láser y ultrasonido en Brasil.

Las múltiples facetas de Anitta: un repaso por los cambios en su rostro

En 2017, de hecho, se convirtió en meme tras hacerse un relleno labial exagerado. La cantante suele insistir en que no le afectan las críticas constantes sobre su apariencia. Y que, además, habla abiertamente sobre todas las transformaciones a las que se ha sometido.

“Siempre he sido muy sincera con respecto a los procedimientos estéticos que me he hecho. Mientras muchas mujeres escondían sus cirugías y tratamientos, yo decía: ‘Gente, me lo hice, me encantó y estoy feliz’. Ni siquiera era lo común, incluso (risas). Las intervenciones y tratamientos siempre nacieron de mi deseo de sentirme bien conmigo misma y nunca fueron motivadas por presiones estéticas externas”, recalcó.

Estos han sido algunos de los diferentes 'looks' de Anitta desde hace 15 años. (O Globo/Redes Sociales)

A continuación, algunos de los procedimientos que se ha realizado:

reducción de senos;

liposucción;

rinoplastia;

relleno de labios;

remodelación del mentón;

implantes de silicona;

Plasma Rico en Plaquetas (técnica terapéutica que usa la propia sangre del paciente para favorecer la cicatrización y regeneración de tejidos);

ninfoplastia (reducción de los labios menores vaginales).

Comparada con su colega Juliette —tras sus nuevos retoques—, Anitta aumentó nuevamente el volumen de los labios y afinó el mentón y las mejillas, como puede verse en las imágenes recientes en las que aparece la artista.

“La cantante se sometió a un procedimiento estético (como suele hacer), sin ninguna complicación ni requerimientos especiales”, explicó su oficina de prensa a través de un comunicado.

Apenas hace 10 años, Anitta lucía así. (Redes sociales)

El comunicado aclara que “es completamente falsa la información de que Anitta se habría sometido a una cirugía fallida en Estados Unidos”, desmintiendo así los rumores que circularon en redes sociales la semana pasada.

“Anitta fue dada de alta normalmente y regresó a Brasil dentro del plazo estipulado por su equipo médico”, añade el texto.

Actualmente, la artista disfruta de unos días de descanso en un crucero de lujo por el mar Mediterráneo.