Andrey Campos sorprende al hablar de nuevo fichaje de Saprissa: ‘Tiene todo para ser un Bryan Ruiz, me dijo un reconocido técnico’

El exfutbolista Andrey Campos, también reconocido por su participación en Vis10n y en programas de radio, se refirió con claridad a un nuevo fichaje que recientemente cerró el Deportivo Saprissa.
Campos analizó junto a Eduardo Baldares, de Radio Columbia, las contrataciones que ya preparan los equipos grandes de cara al próximo torneo de Apertura 2026, que dará inicio en agosto.
De acuerdo con el exjugador, Andrey Soto, quien se vestirá de morado para la próxima campaña, es una apuesta que puede funcionar para el cuadro tibaseño.
Campos habló muy bien de su tocayo, de quien dice conocer de cerca su historia, pues además de nombre, comparten el ser de San Carlos y haber jugado en Pérez Zeledón.
“Lo han sacado adelante muchas personas que le han dado soporte y la mano a este muchacho. Es un muchacho humilde, trabajador y con un perfil sumamente interesante”, aseguró.
Además, la figura de Vis10n expresó que Soto viene dando de qué hablar desde hace tiempo y que, incluso, desde antes de conocerlo, un destacado técnico le dio muy buen concepto sobre él hace cuatro o cinco años.
“Me decía un técnico, no voy a decir quién es, muy reconocido del país, que tenía todo el perfil para ser un Bryan Ruiz”, afirmó
“Entiendo lo que me quiso decir. Es zurdo, espigado, técnico, le pega bien, creo que tiene buena dinámica. En estos partidos de la Selección no brilló pero no desentonó. Creo que Andrey es un jugador técnico y de muy buena pegada”, comentó.