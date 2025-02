Andrés Parra ‘murió y revivió’ tras su divorcio: esta es la historia que traerá a Costa Rica

¿Cuál es el peor miedo que tiene usted como ser humano? ¿Cree que sea capaz de superarlo? Las respuestas a esa pregunta las tiene el actor Andrés Parra, famoso por su interpretación del capo de la droga Pablo Escobar en la serie El patrón del mal. El popular intérprete se enfrentó a lo que más temía en la vida y logró salir adelante.

Entre comedia y reflexión, de eso habla Parra en el monólogo Venga que sí es pa’ eso, que presentará el sábado 1.° de marzo en Costa Rica.

“Todos tenemos algo en la vida a lo que le tememos mucho, como que decimos: ‘Esto a mí no me puede pasar, porque si me pasa, yo me muero’. En mi caso era un divorcio”, contó el intérprete en una entrevista virtual con La Nación.

Parra relató que siempre fue una persona dependiente y aferrada en sus relaciones sentimentales, y que cuando terminaba sus noviazgos sufría mucho. “Si siendo novios de dos meses yo acababa prácticamente en cuidados intensivos, no me quería imaginar en un matrimonio. Y me pasó, efectivamente me morí”, aseveró.

Esa experiencia y el sufrimiento que vivió lo hicieron “parar el carro”, como mencionó, y hacer un análisis interno y personal de su vida. La reflexión, después de bajarle la intensidad al dolor, lo llevó a sincerarse en un video que publicó en sus redes sociales y que se volvió viral.

Tras la publicación y la respuesta de sus seguidores, Parra se dio cuenta de que muchas personas no la están pasando bien. “Están estancados, aburridos, deprimidos, angustiados e insatisfechos”, afirmó.

Luego de la introspección y el autoconocimiento, comenzó a leer mucho para sobrellevar su proceso de duelo por el divorcio y, cuando encontraba algo que podía ayudarlo, decidió compartirlo con los demás.

“Fue descubrir qué pasa después de la muerte, y eso es el show”, explicó.

El artista contó, que después de escuchar una entrevista con el conferencista Dante Gebel, se animó a compartir su experiencia de manera más profesional. “Pero yo decía: ‘¿Quién soy yo para estar hablando de esto?’. O sea, no he ido al Tíbet, ni soy monje, ni nada de esa vaina”, expresó.

En un viaje en avión hacia Bogotá, Andrés se inspiró y escribió el guion del monólogo que ahora lo trae a Costa Rica. “Bajo presión lo escribí, sin asesoría, sin acompañamiento, sin ayuda, sin dirección. Una cosa muy irresponsable de nuestra parte”, dijo entre risas.

El resultado fue este monólogo en el que repasa anécdotas, analiza la sociedad y la vida cotidiana, y aborda temas como el encuentro con el silencio, la soledad y la conciencia. Parra cuenta, con humor negro pero respetuoso, cómo logró convertir el dolor en una forma de transformación personal.

“Es una comedia que no es ofensiva. No me burlo del gordo o del calvo. Me burlo de mí, de mi infancia, de mis traumas, de mis complejos, inseguridades y miedos”, aseveró.

Aunque se decía que el papel de Pablo Escobar lo había afectado psicológicamente, Andrés Parra afirmó que no. Sin embargo, el trabajo sí le pasó factura física y mental. (Archivo)

Andrés Parra y sus cambios personales

“Antes, en la calle, me gritaban: ‘Pablo, Pablo’. Y ahora ha cambiado eso y el grito es: ‘Parra, me separé’. Eso me da mucha alegría, porque es un tema que tenemos que revisar, que es la normalización de vivir mal. Creo que entre más gente haya haciéndose responsable de sus pedos y sus problemas, pues vamos a tener una sociedad menos podrida”, reflexionó.

En ese proceso de exponer sus intimidades y problemas personales, Parra, a diferencia de su trabajo como actor —en el cual ha interpretado a diferentes personajes, como Pablo Escobar en la afamada serie de televisión—, se siente cómodo siendo él mismo. “Cuando uno se permite la vulnerabilidad, el corazón se abre”, dijo al respecto.

El show ha sido para Parra terapéutico y catártico. Aseguró que nadie lo disfruta como él en el escenario. Él tiene claro que, como no tiene ni el prestigio ni la responsabilidad de un terapeuta o un gurú, se puede dar licencias para hablar sobre el dolor desde una base coloquial, como si estuviera en la sala de su casa con sus amigos.

Andrés Parra y los mitos de ser Pablo Escobar

En la entrevista, aunque el tema central era el show Venga que sí es pa’ eso, no podía faltar la pregunta sobre su interpretación del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, posiblemente el papel más relevante de su carrera.

Se ha dicho en varios medios de comunicación que Parra no pudo separar el personaje de la persona y que haber actuado como el capo más grande de la droga en su país le afectó a nivel psicológico.

Sin embargo, Parra fue enfático en decir que eso es un mito urbano. “Todo eso es mentira, se lo inventaron”, manifestó.

Andrés Parra se enfrentó al peor miedo de su vida: un divorcio, A partir de eso montó un show de comedia reflexiva que lo traerá a Costa Rica. (Cortesía One)

Lo que sí reconoció es que el trabajo en la serie fue muy retador y agotador. “No salí bien en términos de cansancio mental y físico. Y sí, cambió mi relación con la profesión, sin duda”, agregó.

Dijo que, después de la experiencia en El patrón del mal y de su divorcio, se dio cuenta de lo que realmente es importante en su vida no son los premios, el reconocimiento o un gran papel en una producción. “Es cierto, me da emoción, pero me dura tres días. Ahora lo que procuro es que si yo voy a disfrutar de un trabajo, lo hago; si no, me quedo en mi casa”, sentenció.

A estas alturas de su vida y de su carrera, Parra dice que “ya no se jode más”.

“No hago nada que implique un esfuerzo, porque, ¿para qué? Aplico la ley del mínimo esfuerzo en este momento, y ahora para mí lo más importante es el show, porque es lo que yo tenía para decir y está funcionando. A la gente le está calando”, concluyó.

Todavía quedan entradas a la venta para el show Venga que sí es pa’eso, en el CIC ANDE, en Belén. Los boletos se pueden comprar en el sitio www.eticket.cr.