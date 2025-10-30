Andrés Carevic recibe elogios de un fanático muy particular del Saprissa, por regaño a jugadores de Cartaginés

Andrés Carevic regañó a sus jugadores al medio tiempo del partido entre Cartaginés y Motagua.

Una acción de Andrés Carevic se robó las miradas en la victoria del Club Sport Cartaginés ante el Motagua de Honduras, la cual le valió la clasificación al conjunto blanquiazul la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf, tras doce años de ausencia en ese torneo.

Al medio tiempo, las cámaras de ESPN captaron a Carevic, totalmente exaltado y con mirada a lo Jack Nicholson en la persecución final de El resplandor, llamando fuertemente la atención a sus jugadores. El regaño del argentino se volvió viral y no dejó indiferente a nadie.

El video ha generado todo tipo de reacciones, entre estas, los elogios de uno de los aficionados más particulares del Deportivo Saprissa.

A Brandon Souza, un brasileño que se convirtió en ferviente morado al buscar equipos predominantes a los que apostar, no le pesaron sus colores para enaltecer la actitud del director técnico brumos que, a su juicio, mostró una actitud plausible.

Souza destacó que el cartaginés había ganado el primer partido y que, al momento del regaño, se estaba clasificando, pues el marcador continuaba empatado a cero.

“En mi opinión, eso, sin duda, es la actitud de un entrenador que quiere ganar y sabe que su equipo podría dar más. Tanto es así que al final, fue 3 a 1 y el Cartaginés se clasificó”, comentó.

El sudamericano felicitó a Carevic, asegurando que muchas personas hubieran optado por el silencio, “como si nada estuviera sucediendo”.

“Desde mi punto de vista (la victoria de Cartaginés) se debe en gran medida a las exigencias del entrenador. Él estaba allí, fue acusado, apareció, incluso en televisión. Se dijeron muchas cosas, pero ahora, ¿qué queda? Solo puedo felicitarlo. Fue su actitud la que, en última instancia, impulsó al equipo”, concluyó.