Ana Gabriel en Costa Rica: así se vivió un show con llenazo, mil emociones y una exfigura de Teletica que dio la gran sorpresa

Ana Gabriel volvió a Costa Rica con un concierto que quedó en el alma de las más de 16.000 personas que se dieron cita en el Anfiteatro Coca Cola, de Parque Viva, para disfrutar de la icónica cantante mexicana.
Con su inconfundible voz rasgueada, su repertorio de romances y despecho, este 15 de noviembre la artista ofreció un espectáculo a la altura de su nombre.
La música inició muy temprano, a las 6:30 p. m., gracias a la destacada participación de Franciny Castillo, finalista de la última temporada de Nace una estrella, de Teletica.
La telonera no estuvo de relleno y su show fue tan del agrado del público, que la llenó de aplausos e incluso le pidió una canción más cuando ya había finalizado su repertorio.
Tras este fuerte abrebocas, pasadas las 7 p. m. Ana Gabriel apareció en el escenario para deleitar a los presentes con casi tres horas seguidas de sus éxitos, cuyas letras suelen hablarle fuerte al corazón.
Por supuesto, no faltaron hits como ¿Quién como tú? y Ay amor, que hicieron corear a viva voz a todo el recinto. Finalmente, otro clásico, Simplemente amigos, fue el elegido por la mexicana para cerrar una noche en que Ana Gabriel y su público, a diferencia de la canción, no tuvieron reparo en gritarse un amor comprometido.
Si usted no pudo estar presente o simplemente quiere revivir la magia de esta velada, a continuación le dejamos varias fotografías del concierto.
