Ana Gabriel en Costa Rica: artista saldrá al escenario del concierto muy temprano: aquí le contamos los detalles

La cantante mexicana Ana Gabriel brindará una gran noche de amor y desamor este sábado 15 de noviembre, cuando regrese en concierto a Costa Rica. El espectáculo se realizará en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, en La Guácima.

Todo está listo para que los fans de la artista canten a todo pulmón éxitos como Quién como tú y Simplemente amigos. Pero hay un detalle muy importante que el público debe tomar en consideración: la intérprete saldrá a escena muy temprano, así que si usted va para el recital, lo mejor es que tome las consideraciones respectivas para no llegar tarde.

Además, ONE Entertainment, productora del evento, explicó que el show está vendido en su totalidad, por lo que también es importante evitar aglomeraciones en la entrada.

Horarios y todo lo que debe de saber sobre el concierto de Ana Gabriel en Costa Rica

Ana Gabriel saldrá a la tarima del Parque Viva a las 6:30 p. m.

Las puertas del recinto abrirán a las 3 p. m. para permitir el ingreso del público.

Ana Gabriel regresa en concierto a Costa Rica después de haber anunciado su retiro de los escenarios, algo que el público no dejó que sucediera. (Archivo)

“Pedimos a todos los asistentes que planifiquen su llegada, utilicen vías alternas si es necesario y lleguen temprano para garantizar su ingreso al concierto. Queremos que cada persona viva la experiencia completa de Ana Gabriel desde el primer momento”, manifestó Juan Carlos Campos, director y CEO de ONE Entertainment, en un comunicado de prensa.

En Parque Viva habrá venta de bebidas y comidas. Es importante destacar que el pago será únicamente con tarjeta de crédito o débito.

Si viaja en vehículo propio o transporte privado, puede llegar por la carretera Próspero Fernández, desde Alajuela o Belén. Se recomienda ingresar “Parque Viva” en la aplicación Waze y elegir la mejor ruta entre los accesos 1, 2, 3 o 4. El recinto cuenta con parqueo propio y los precios son los siguientes:

Automóviles: ¢6.000 (pago con tarjeta y Compass) y ¢8.000 (en efectivo).

Motocicletas: ¢3.000 (pago con tarjeta) y ¢6.000 (en efectivo).

Otra recomendación es utilizar los parqueos satelitales y el transporte oficial del concierto. La información sobre estos servicios está disponible en pvticket.com.

Para quienes opten por el transporte público, pueden tomar la línea de buses Tuasa en San José (terminal ubicada al costado norte del barrio La Merced) con destino a Alajuela. Desde ahí, deben abordar el autobús hacia Rincón Herrera, que los dejará en la parada de Parque Viva.

Tome en cuenta que no se permite el ingreso de los siguientes objetos: objetos punzocortantes, alimentos o bebidas, lentes de cámaras profesionales, maletines o bultos grandes, cigarrillos o vapes, drones, sillas, hieleras, bancos, encendedores y sombrillas grandes.