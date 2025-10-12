¡Ami James está en Costa Rica! Vea las fotos del famoso tatuador en el país

El reconocido tatuador israelí-estadounidense Ami James se encuentra en Costa Rica por motivos de trabajo; sin embargo, aprovechó su visita para disfrutar de una de sus actividades favoritas.

A través de sus redes sociales, James compartió una fotografía en la que aparece con una tabla de surf en una playa, acompañada del mensaje: “De vuelta en Costa Rica y haciendo lo que más amo. Espero que todos tengan un buen domingo”.

El famoso tatuador Ami James se encuentra en Costa Rica por motivos de trabajo, pero no dejó pasar la oportunidad de disfrutar del surf. (Tomada de redes sociales)

El sábado, también publicó otra imagen frente a las olas, deseando a sus seguidores un excelente día.

En un video difundido hace algunos días, el artista anunció que estaría en Costa Rica del 11 al 14 de octubre, tatuando en el estudio Sangre Viva, ubicado en Santa Ana, San José. Su trabajo en el país se realiza únicamente mediante citas previas y con cupos limitados.

Surf’s up! 🤙 have a great Saturday folks #fblifestyle Publicado por Ami James en Sábado, 11 de octubre de 2025

En sus redes sociales, James también compartió imágenes de los tatuajes que ha realizado en Costa Rica, los cuales destacan por su vibrante colorido y elaborados diseños.

¿Quién es Ami James?

Ami James es un reconocido tatuador, personalidad televisiva y empresario. Nació el 8 de abril de 1972 en Sharm El Sheikh, Egipto (territorio que entonces estaba ocupado por Israel).

Ami James compartió en sus redes sociales algunas muestras de su trabajo realizado en Costa Rica. (Tomada de redes sociales)

Es famoso principalmente por ser propietario de Love Hate Tattoo, en Miami, estudio que protagonizó el popular programa de televisión Miami Ink en TLC, donde compartió pantalla con la tatuadora Kat Von D.

Además de su labor como tatuador, Ami James ha incursionado como productor y actor, ha fundado marcas de ropa y discotecas, y es dueño de varios estudios de tatuajes en Estados Unidos y Londres.

