Alonso Solís estalla por situación que vive y no puede callar: ‘No es justo’, dice el exjugador

A pocos días de que se estrene Conexión Fútbol, Alonso Solís, una de las figuras del programa de Repretel, estalló por una situación que atraviesa y que considera justa.

El tema está alejado de las cámaras y tiene que ver con otra faceta del Mariachi: la de director técnico.

El Municipal Desamparados, equipo dirigido por Solís, ganó su serie de octavos de final contra El Valle FC de Limón, por un global de 9 a 1, tras ganar el partido de ida 6-1 y el de vuelta 0-3.

No obstante, El Valle FC presentó una apelación ante Linafa en la que alega que el cuadro desamparadeño supuestamente alineó en el partido de ida a jugadores extranjeros sin su documentación al día.

Linafa, en primera instancia, falló a favor de los limonenses, por lo que el primer juego quedaría 0-3 a su favor. Esto dejaría la serie en empate 3-3, pues el partido de vuelta fue ganado 3-0 por el equipo de Solís.

Luego de que esto trascendiera públicamente, el ídolo morado tomó sus redes sociales para realizar su descargo con un mensaje que, aclaró, es a título personal y no representa a la institución en la que se desempeña como entrenador.

“Lo que nos están haciendo no es justo y tenemos todas las pruebas, así que confiamos en Dios que los que mandan hagan justicia. Tengo muchísimas cosas que he visto y aprendido de esta liga y que hay que cambiar, pero ya no puedo seguir callándome todo lo que veo”, sentenció.

En medio de esta polémica, que todavía está por resolverse, Solís está convocado este domingo 26 de abril a las 7:30 p. m. para el reestreno de Conexión fútbol.