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Alonso Solís estalla por situación que vive y no puede callar: ‘No es justo’, dice el exjugador

El exfutbolista de Saprissa se descargó con un fuerte mensaje

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Por Juan Pablo Sanabria y Juan Diego Villarreal
Alonso Solís volverá a Repretel en el reestreno de 'Conexión Fútbol'. (JOHN DURAN)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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