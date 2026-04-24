Puro Deporte

Alonso Solís y su equipo están envueltos en una polémica

El equipo que dirige Alonso Solís ganó su serie de octavos de final con un global de 9-1, pero podría perder la clasificación en la mesa

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Por Juan Diego Villarreal
Municipal Desamparados Campeonato de Linafa 24 de abril del 2026 Facebook Municipal Desamparados
El Municipal Desamparados fue muy superior al Valle FC de Limón, en su serie de octavos de final del campeonato de Linafa, pero todo sigue en el aire. (Facebook Municipal Desamparados/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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