Alonso Solís y su equipo están envueltos en una polémica

El Municipal Desamparados fue muy superior al Valle FC de Limón, en su serie de octavos de final del campeonato de Linafa, pero todo sigue en el aire.

El Municipal Desamparados, que dirige exjugador del Deportivo Saprissa y hoy entrenador Alonso “El Mariachi” Solís, está envuelto en una polémica situación en el campeonato de Linafa.

Los desamparadeños, que sueñan con ganar el certamen y lograr su boleto a la Liga de Ascenso, triunfaron en la serie de octavos de final ante El Valle FC de Limón, con un gobal de 9 a 1, tras ganar el partido de ida 6-1 y el de vuelta 0-3. Sin embargo, podrían perder su serie en la mesa, tras una apelación del cuadro caribeño.

De acuerdo a la documentación presentada por El Valle FC ante Linafa, el Municipal Desamparados supuestamente alineó en el partido de ida a jugadores extranjeros que no tendrían al día su documentación.

De momento, en una primera instancia Linafa les dio la razón a los limonenses, por lo que el juego quedaría 0-3 a su favor. Sin embargo, al ganar los pupilos de Alonso Solís el segundo compromiso 0-3, la serie estaría igualada 3-3.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el Municipal Desamparados rechazó cualquier señalamiento de alineación indebida o inscripción irregular de jugadores, ya que, según ellos, han actuado en todo momento conforme a lo establecido por la normativa vigente en Linafa.

“Los jugadores en cuestión fueron debidamente inscritos a través de los sistemas oficiales de Linafa y FIFA Connect, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por el reglamento de competición. Asimismo, se cuenta con la documentación que respalda su condición migratoria conforme a lo establecido en el artículo 19″, se indicó en el boletín de club.

El Comité de Competición de Linafa acogió para estudio la apelación del Municipal Desamparados, por lo que su partido frente al Municipal Puntarenas, por el juego de ida de los cuartos de final, no fue programado, mientras se da una resolución final al caso.

Por otra parte, Linafa programó los restantes tres partidos de los cuartos de final.

Este domingo: AD Cóbano recibirá a Limón United a las 11 a.m., en el estadio Valentín Jiménez, mientras Coto Brus se medirá a Cruceños de Santa Cruz , a las 2 p.m. en el estadio Hamilton Villalobos. Finalmente Rosario de Naranjo enfrentará a Buenos Aires de Puntarenas, a las 3 p. m., en estadio Rafael Bolaños de Alajuela.