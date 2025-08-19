Allan Alemán y su novia enternecen con estas fotos de su bebé en camino

Allan Alemán besando el vientre de su pareja Melissa Murillo durante una tierna sesión de fotos.

El exfutbolista Allan Alemán y su pareja Melissa Murillo encantaron las redes sociales con una serie de tiernas fotografías, con las que celebran el próximo nacimiento de su bebé, quien llevará por nombre Alessandro.

En abril, la pareja anunció que esperaban un hijo, por lo que el exjugador del Deportivo Saprissa y otros equipos del fútbol costarricense se convertirá en padre por sexta vez.

Alemán y Murillo son pareja desde hace un año y están muy emocionados por la llegada del nuevo bebé; así lo mostraron en la publicación que hizo la feliz mamá en su cuenta de Instagram, donde también compartió un dulce mensaje.

“Bendecidos y agradecidos. El cambio de vida, cuerpo y mente ha sido increíble. Un amor tan lindo y puro no se puede explicar. Gracias por llegar a nuestras vidas y hogar, Alessandro; por enseñarnos tanto en tan poquito tiempo. Eres un niño bendecido, con un amor enorme de todos los que te rodeamos”, escribió.

Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, todos los hijos de Alemán son varones: Johel Fabrizzio, Kendall, Kenny, Ian y Ahmed, cuyas edades van desde los 21 años hasta los dos años.

Allan Alemán es papá de cinco hijos varones. Junto a su pareja Melissa Murillo, esperan el nacimiento del bebé Alessandro. (Instagram)

Allan Alemán y Melissa Murillo son pareja hace un año. Ellos anunciaron el embarazo en abril. (Instagram)