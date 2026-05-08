Alexandre Guimaraes confiesa la ‘trampa’ que hizo en un partido usando a los gemelos Drummond

El reconocido entrenador y exfutbolista Alexandre Guimaraes recordó una de las anécdotas que le dejó el fútbol, donde confesó que hizo “trampa”. Esto lo dijo en el programa de su hijo, ¡Qué parida!, con Celso Borges.

La curiosa situación se dio en un partido amistoso que Guimaraes dirigió en Guatemala, junto a los gemelos costarricenses y recordados futbolistas Jervis y Gérald Drummond.

“Estábamos jugando un partido amistoso de pretemporada en Guatemala. Entonces, no me acuerdo, si fue Gérald el que quedó en la banca y puse a Jervis. Nos dijeron: ‘No, solo se pueden hacer cinco o cuatro cambios’. El árbitro se puso muy necio”, contó sobre la situación.

Lo que el árbitro no sabía era que Guimaraes tenía un as bajo la manga y podía hacer un cambio sin que él se enterara.

“Terminó el primer tiempo. Le dije: ‘Gérald, usted sale y entra Jervis’. Y ya está. Nadie lo va a reconocer”, dijo entre risas.

Su hijo Celso se rió de la situación y le preguntó cómo hicieron con la camisa y con el número. Pero Guimaraes dijo que el utilero le dio la camisa del otro como si nada hubiera pasado.

“Eso fue por ser amistoso, en un oficial nunca se atrevería a hacer eso”, dijo Borges, y su padre le contestó: “No no, jamás”.