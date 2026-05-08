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Alexandre Guimaraes confiesa la ‘trampa’ que hizo en un partido usando a los gemelos Drummond

El reconocido entrenador confesó una curiosa anécdota en el programa de su hijo Celso Borges

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Por Fiorella Montoya
Alexandre Guimaraes afirmó que Liga Deportiva Alajuelense buscará hacerlo bien en los tres partidos que siguen, a pesar del poco tiempo que habrá entre los juegos.
Alexandre Guimaraes recordó un curioso partido en Guatemala. (Prensa Alajuelense)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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