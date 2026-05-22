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Alejandro Sanz vuelve a Costa Rica: fecha, entradas, precios y detalles del concierto

El cantautor español llegará al país como parte de su gira ‘¿Y ahora qué?’

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Por Juan Pablo Sanabria
Fotos del cantante español Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz ha visitado Costa Rica en varios ocasiones. (Cortesía Sony Music)







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Alejandro SanzAlejandro Sanz en Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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