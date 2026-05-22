Alejandro Sanz vuelve a Costa Rica: fecha, entradas, precios y detalles del concierto

El cantautor español Alejandro Sanz regresará en concierto a Costa Rica, tras haber traído su repertorio cargado de éxitos como Amiga mía y Te lo agradezco, por última vez a suelo nacional en 2022.

La empresa productora Primo Entertainment confirmó que Sanz dará un espectáculo el 7 de noviembre, como parte de su gira ¿Y ahora qué?. El show será en el Parque Viva, ubicado en la Guácima de Alajuela.

“Hablar de Alejandro Sanz es hablar de una trayectoria excepcional, de canciones que han marcado generaciones y de una relación muy especial con Costa Rica. Su enorme base de fans en el país y la calidad artística que ofrece en cada presentación hacen de esta nueva cita un momento mágico para disfrutar de todo su repertorio en vivo, en un viaje musical lleno de emociones, recuerdos y conexión única con el público”, comunicó la productora.

Las entradas para el concierto estarán a la venta a través del sitio eticket.cr, a partir de este lunes 25 de mayo, en varias etapas.

Hasta el 27 únicamente podrán acceder los clientes de American Express. Seguidamente, del 28 al 30 de este mes, será el turno de los tarjetahabientes del BAC. La venta general se habilita el 31 de mayo.

Las localidades y precios disponibles, sin incluir los cargos adicionales, son las siguientes:

Zona BAC: ¢82.500

¢82.500 Zona Diamante 101 y 103: ¢74.500

¢74.500 Zona Platino (403, 503): ¢70.500

¢70.500 Zona VIP (402, 502, 404, 504): ¢59.500

¢59.500 Preferencial (401, 501, 405, 505): ¢52.500