Alejandro Sanz lanzará serie documental en Netflix sobre su vida

El cantante español Alejandro Sanz anunció recientemente el lanzamiento de una docuserie en la plataforma Netflix. La producción, que aún no tiene nombre oficial, se realizará en colaboración con Sony Music Vision y estará dirigida por Álvaro Ron. Con esta serie, el artista busca ofrecer una mirada íntima a su vida y carrera, abordando tanto su presente como el futuro de su trayectoria musical.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Sanz expresó: “Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando todos me ven, es en Netflix”. Esta frase marcó el anuncio del nuevo proyecto, que promete convertirse en un hito en su carrera. Además, agregó: “Voy a hacer un tour por 190 países que se llama Cuando todos me ven, pero solo se va a poder ver en Netflix”.

La serie contará con tres episodios y, aunque no se ha confirmado una fecha exacta de estreno, se espera que esté disponible en la plataforma en los próximos meses. El rodaje ya comenzó, y los seguidores del intérprete de éxitos como Corazón partío tendrán acceso a momentos nunca antes revelados de su vida.

Además de abordar su carrera artística, la docuserie incluirá detalles de la complicada etapa emocional que Sanz atravesó en 2023. En mayo de ese año, el cantante compartió en sus redes sociales que estaba pasando por momentos difíciles, lo que generó una ola de apoyo entre sus seguidores y colegas.

LEA MÁS: Alejandro Sanz compartió tiernas fotos con sus 4 hijos

La colaboración entre Netflix y Sony Music Vision refuerza la tendencia de la plataforma de ofrecer documentales sobre la vida privada de grandes personalidades. Proyectos similares como los documentales de David Beckham y Soy Georgina han captado la atención de millones de espectadores, por lo que la historia de Sanz podría seguir un camino similar hacia el éxito.

Alejandro Sanz anunció una docuserie en Netflix que mostrará detalles de su vida personal y carrera artística. El estreno será en los próximos meses.

Con más de 25 millones de discos vendidos y un legado lleno de reconocimientos, incluido el mayor número de premios Latin Grammy en la historia, Alejandro Sanz, de 55 años, sigue siendo una figura influyente en la música. Esta docuserie brindará la oportunidad de conocer aspectos inéditos de su vida, desde sus logros profesionales hasta los retos personales que ha enfrentado.

El trabajo dirigido por Álvaro Ron se destaca también por su enfoque cinematográfico, que busca capturar la esencia del artista en su totalidad, permitiendo que sus seguidores lo vean desde una nueva perspectiva. Con su estilo característico, Alejandro Sanz promete una producción que impactará tanto a sus fanáticos de siempre como a nuevas audiencias.

LEA MÁS: ¿Qué le pasa a Alejandro Sanz? Ruptura sentimental, un mensaje críptico y la venta de varias de sus propiedades