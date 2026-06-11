Viva

Alejandro Fernández confiesa que ‘no será fácil’ cantar el Himno de México en la inauguración del Mundial

La fiesta mundialista inicia en pocas horas en el Estadio Azteca y El Potrillo es invitado junto a otras artistas como Salma Hayek y Shakira

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y El Universal / México / GDA
Alejandro Fernández entonará el Himno Nacional de México en el partido de esa selección frente a Sudáfrica.
Alejandro Fernández entonará el Himno Nacional de México en el partido de esa selección frente a Sudáfrica. (Instagram Alejandro Fernández/Instagram Alejandro Fernández)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alejandro FernándezMundial 2026
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.