Alejandro Fernández confiesa que ‘no será fácil’ cantar el Himno de México en la inauguración del Mundial

Alejandro Fernández entonará el Himno Nacional de México en el partido de esa selección frente a Sudáfrica.

Alejandro Fernández está listo interpretar en pocas horas el Himno Nacional Mexicano en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), donde se inaugurará el Mundial de Fútbol.

El cantante, un referente del regional mexicano, hijo del ídolo Vicente Fernández, confesó que está nervioso por la actuación en la que no solo lo estarán escuchando miles de personas, sino que también lo estarán viendo en todo el mundo.

“No va a ser nada fácil estar ahí, que te vean en cámara y en televisión no sé cuántos millones de personas”, dijo a su salida del Auditorio Nacional, donde se realizó el festival de conciertos Vibra México, como parte del programa cultural previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, este jueves, a horas de salir a escena, publicó una serie de fotografías en el reducto mexicano y escribió: “Hoy es el día. ¡Vamos, México!”.

Alejandro aprovechó para aclarar un video que se hizo viral hace unos días en el que se observa un color extraño en su garganta, lo que dio que hablar en redes sobre las causas de ese aspecto que se dejó ver cuando estaba cantando.

El Potrillo aclaró que se tomó una pastilla de miel previo a su actuación y descartó que estuviera enfermo.

Además de Fernández, Shakira interpretará el nuevo himno denominado Dai Dai, junto al cantante nigeriano Burna Boy.

Alejandro Fernández se mostró sonriente en uno de los ensayos previos a la inauguración del Mundial 2026. (Instagram Alejandro Fernández/Instagram Alejandro Fernández)

A ellos se unirán Maná, considerada una de las bandas de rock y pop latino más influyentes de la historia; Lila Downs, reconocida por mezclar el jazz con el folclor mexicano; Los Ángeles Azules y Belinda.

El cartel se completa con el ritmo urbano y de reguetón del colombiano J Balvin, Ryan Castro, la música del venezolano Danny Ocean y los sonidos de la sudafricana Tyla, quien interpretará el himno de su país.

La unión de estos talentos dará a la ceremonia un sentido de inclusión y diversidad que utilizará coreografías masivas representativas de la unión de los pueblos de América del Norte y los 48 equipos competidores.

La inauguración será coronada con la presencia de la mexicana Salma Hayek, estrella de Hollywood, quien será la embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026.