Alajuela tendrá cierres viales, viernes y sábado por Alajuela Brilla: estas son las calles y horarios

Varios puntos en la Calle Ancha, vía que enmarca el centro de Alajuela, estarán cerrados desde el viernes hasta el sábado.

El festival Alajuela Brilla, que tendrá lugar este sábado 6 de diciembre, impactará el tránsito vehicular en la ciudad de los Mangos, debido a varios cierres. Así que tenga presente esta información si debe circular por las calles de ese cantón.

Según explicó Edwin Bustos, coordinador de planificación urbana de la Municipalidad de Alajuela, la regulación del tránsito empezará desde el viernes a las 7 p. m., para realizar la instalación de estructuras requeridas para el evento.

Por esta razón, habrá cierres perimetrales en puntos claves y desvíos en las siguientes zonas:

En la bomba Delta en el Invu Las Cañas, donde se encuentra la intersección hacia el Hospital de Alajuela.

La Avenida 10, sobre Calle Ancha, desde el KFC hasta Calle 5

Calle Meza, frente a Repuestos Gigante.

En la antigua fábrica de Punto Rojo, frente a la bifurcación de la entrada de Pueblo Nuevo.

Avenida 7, frente al estadio Alejandro Morera Soto.

El sábado, día del evento,los cierres totales comenzarán a ejecutarse desde la 1 p. m. La intención es que a las 3 p. m. ya esté totalmente inhabilitado el paso por la ruta del festival.

De este modo, quedará cerrada la ruta del recorrido, que abarca la mitad de la Calle Ancha.

La caravana iniciará en la esquina sureste del Taco Bell de la Tropicana; avanzará 200 metros hasta la casa de Pollo Macho y doblará sobre la Calle Ancha en dirección al norte.

De este punto, continuará 1 kilómetro hasta topar con el Instituto María Pacheco, contiguo al estadio Alejandro Morera Soto. Luego, hará el último desvío, esta vez con dirección oeste. La ruta finalizará 100 metros al oeste de la escuela República de Guatemala.

El tránsito volverá a la normalidad a partir de las primeras horas del domingo 7 de diciembre.