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Al ritmo de ‘Soy tico’ y ‘Playa, montaña y sol’, 170 músicos costarricenses se preparan para cumplir un sueño en Brasil

La Banda Comunal de La Fortuna representará a Costa Rica en el Festival Internacional Imagination Marching Concepts, en Sao Paulo

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Por Jessica Rojas Ch.

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Banda Comunal de La Fortuna
La Banda Comunal de La Fortuna particpará en Brasil en una competencia con varias pruebas musicales y de baile. (Cortesía)







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Banda Comunal de la FortunaMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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