Al ritmo de ‘Soy tico’ y ‘Playa, montaña y sol’, 170 músicos costarricenses se preparan para cumplir un sueño en Brasil

La Banda Comunal de La Fortuna particpará en Brasil en una competencia con varias pruebas musicales y de baile.

Con un espectáculo cargado de identidad nacional y el ritmo de temas icónicos como Soy Tico, de Carlos Guzmán; Como un pájaro, de Malpaís; y Playa, montaña y sol, de Gonín y Los Ajenos, la Banda Comunal de La Fortuna afina los últimos detalles previo a emprender una inédita gira por Brasil, a inicios de octubre.

La agrupación costarricense afianza así su proyección internacional, tras haber representado a Costa Rica en escenarios de gran exigencia como el certamen SoundSport en Estados Unidos y el Desfile de Año Nuevo en Londres.

El grupo asistirá al Festival Internacional Imagination Marching Concepts, una destacada competencia con más de 20 años de trayectoria, la cual se celebrará en el municipio de Mairiporã, en Sao Paulo, los días 9, 10 y 11 de octubre. En el evento medirán su talento frente a delegaciones de países como Uruguay, Perú y Brasil.

El director de la Banda Comunal de la Fortuna tendrá una presentación especial de swing criollo en su participación en el festival en Brasil. (Cortesía)

La representación costarricense estará integrada por un contingente de 240 personas, entre músicos, padres de familia y el director de la agrupación. El traslado hacia territorio sudamericano se realizará de forma escalonada en tres grupos, los días 6, 7 y 8 de octubre.

Para hacer frente al reto competitivo, la banda se presentará en diversas categorías, que incluyen desfile, folclor, color guard, batallas de percusión y full banda. Actualmente, la agrupación cuenta con un 70% de su repertorio montado.

Preparación para Brasil

Erick Quesada, director de la banda, detalló en un comunicado de prensa la preparación técnica y artística que han diseñado para cada una de las pruebas de su participación en Brasil.

“Al ser una competencia, con la sección de folclor presentaremos una propuesta muy costarricense que incluye el característico swing criollo. Por otra parte, la percusión competirá con cadencias vibrantes en las batallas, mostrando la energía y disciplina de nuestros jóvenes”, explicó.

El director agregó que en el segmento de desfile incluirán piezas tradicionales de la cultura popular costarricense, entre ellas El torito, Playa, montaña y sol y El sapo.

170 músicos costarricenses llevarán el talento a un festival artístico en Brasil. (Cortesía)

No obstante, el plato fuerte de la participación nacional se mantendrá bajo estricto secreto hasta el día de la presentación. La banda prepara un espectáculo principal basado en una temática popular que revelará en el escenario brasileño.

“Queremos que ese instante sea inolvidable y que represente la esencia de Costa Rica ante el público brasileño”, añadió el director.

Proyección cultural y esfuerzo comunitario

Esta participación marca un hito para la música costarricense, al ser la primera ocasión en que una banda de marcha costarricense compite en el certamen brasileño.

Desde la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna (Adifort) resaltaron el valor estratégico de la gira a nivel cultural, pero también en la promoción del país como destino turístico.

La travesía de la agrupación es el resultado del trabajo comunal. Un total de 170 jóvenes músicos viajarán con sus instrumentos tras meses de recaudación de fondos mediante rifas, ventas de comida y el respaldo financiero de padres de familia y empresas de La Fortuna. Para varios de los integrantes, esta experiencia significará la primera oportunidad de viajar en avión.

Con 16 años de trayectoria, la Banda Comunal de La Fortuna acumula presentaciones internacionales en escenarios de Inglaterra, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Panamá.

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