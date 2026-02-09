¿Al público le gusta Ítalo Marenco en ‘Buen día’? Teletica hizo la consulta y descubrió lo que muchos piensan

A inicios de enero, Ítalo Marenco se sumó al elenco de 'Buen día', de Teletica.

La llegada de Ítalo Marenco a Buen día fue más que sonada y, sin dudas, un golpe en la mesa de Teletica, que llevó a su revista matutina a quien por años fue la estrella del programa de la competencia, Giros, de Repretel.

Sin embargo, es cierto que el estilo de Marenco tiene diferencias respecto al de sus compañeros en Canal 7. Por esa razón, las dudas y reservas también estaban al orden del día, y muchos se preguntaban si el querido presentador encajaría bien en el programa.

Y, a un mes de su debut, la propia televisora decidió despejar estos cuestionamientos y escuchar la voz de su audiencia a través de un sondeo, publicado en el Instagram de Teletica Entretenimiento.

Ítalo Marenco debutó en 'Buen día' este lunes

Como parte de la primera edición de la cápsula semanal Juguito de chisme, el influencer Alex Alvarado lanzó la pregunta: ¿Les gusta Ítalo Marenco en Buen día? La respuesta del público fue, sorpresivamente, inapelable.

En total, 200 personas dieron su criterio, y el 91% de los votos fueron positivos. Es decir, tan solo 18 usuarios (correspondientes al 9%) indicaron que no les gusta la incorporación de Marenco; en contraste con los 182 a los que sí les agrada la presencia del conductor.