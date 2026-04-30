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Al borde de las lágrimas, Luis Ortiz se desliga por completo de Teletica: esto dijo el periodista

Hoy jueves, con la salida del aire de su programa radial, el periodista tendrá su último día en la empresa

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Por Fiorella Montoya
El recuerdo de una excompañera de hace años en canal 7 traicionó al presentador de Telenoticias, Luis Ortiz Chaves, este martes en la edición de las 7 de la noche de Telenoticias.
Con esta decisión, Luis Ortiz se desliga completamente de Teletica. (Captura)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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