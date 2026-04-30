Al borde de las lágrimas, Luis Ortiz se desliga por completo de Teletica: esto dijo el periodista

Luego de su salida de Telenoticias, el reconocido periodista Luis Ortiz vivirá una segunda despedida de Teletica, ya que este jueves 30 de abril será la última vez que su programa de tecnología TecToc salga al aire por medio de Teletica Radio (91.5 FM).

Luis Ortiz publicó un video donde dijo: “Voy a hacer esto rápido antes de que se me salgan las lágrimas... hoy (jueves) es nuestro último programa en la radio y Rogelio y yo no podemos estar más agradecidos con todos ustedes por el apoyo y la oportunidad de hacer que nuestro pasatiempo llegue a montones de personas. Vamos a seguir, pronto habrá sorpresas”.

En redes sociales también postearon un mensaje: “Gracias a Teletica Radio por abrirnos las puertas hace nueve años, gracias a los patrocinadores que en algún momento o siempre nos apoyaron en la radio”, dice la descripción de un video compartido hace algunos minutos.

En Facebook, el posteo incluía un fuerte guiño al futuro: “Nos vemos pronto, en otra hora... por otro canal”, decía el texto. También añadieron que efectivamente continuarán haciendo contenido de tecnología.

“Los queremos mucho y sabemos que van a seguir con nosotros en la siguiente parte de este recorrido”, añadió la publicación.

Luis Ortiz presentaba el espacio junto a Rogelio Umaña.